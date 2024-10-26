Росіяни атакували авіабомбами Костянтинівку: загинула людина, є поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, вдень росіяни скинули на Костянтинівку дві ФАБ-250, внаслідок чого одна людина загинула, троє постраждали. Всі поранені отримали необхідну медичну допомогу.

Крім того, через атаку пошкоджено 10 приватних будинків, дві багатоповерхівки, дві адмінбудівлі, 9 нежитлових приміщень, 26 автомобілів, два газогони та дві лінії електропередач.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час вечірнього звернення, повідомляв, що окупанти 26 жовтня вдарили по Костянтинівці, внаслідок чого постраждали четверо працівників поліції.

Він також нагадав про сьогоднішні атаки на Дніпро, Київ та Київщину, де загинули семеро людей, зокрема, двоє дітей.

"Обстріли були і на Сумщині, і Харківщина. Під ударами Донеччина. На півдні нашої держави - це Одеса, Запоріжжя, наша Херсонщина. Кожна така доба війни доводить лише те, що в Москві налаштовані на продовження агресії", - додав президент.