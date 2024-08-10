Окупанти зміцнюють захист Кримського мосту у зв'язку з активністю ЗСУ на фронті, - "Атеш"
Партизанський рух "Атеш" зафіксував посилення захисту Кримського мосту, ймовірно через активність Сил оборони на фронті
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що окупанти прискорено зміцнюють захист моста системами ППО і баржами у зв'язку з активністю ЗСУ на фронті.
"Уздовж мосту почали виставляти баржі у два ряди, а по всьому периметру ведуться роботи з вбивання паль для зведення нової огорожі", - йдеться у повідомленні.
За словами партизанів, ці заходи спрямовані на захист моста від можливих атак. Останніми днями на міст було перекинуто додаткові системи ППО, а також обладнано мобільні пункти протиповітряної оборони.
- У тимчасово окупованому Криму агент руху опору виявив дві системи ППО, які росіяни перевозили в сторону Керченського мосту. Так окупанти намагаються закрити вразливі місця в обороноздатності на тлі гострої нестачі відповідних засобів.
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