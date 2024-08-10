Окупанти зміцнюють захист Кримського мосту у зв'язку з активністю ЗСУ на фронті, - "Атеш"

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що окупанти прискорено зміцнюють захист моста системами ППО і баржами у зв'язку з активністю ЗСУ на фронті.

"Уздовж мосту почали виставляти баржі у два ряди, а по всьому периметру ведуться роботи з вбивання паль для зведення нової огорожі", - йдеться у повідомленні.

За словами партизанів, ці заходи спрямовані на захист моста від можливих атак. Останніми днями на міст було перекинуто додаткові системи ППО, а також обладнано мобільні пункти протиповітряної оборони.