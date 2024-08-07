"Очікують ударів": партизани у Криму зафіксували перекидання російської ППО ближче до Керченського мосту
У тимчасово окупованому Криму агент руху опору виявив дві системи ППО, які росіяни перевозили в сторону Керченського мосту. Так окупанти намагаються закрити вразливі місця в обороноздатності на тлі гострої нестачі відповідних засобів
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
Так, агент руху зафіксував у Криму перевезення двох систем ППО "Бук-М2" і "С-400" для подальшого ешелонування біля Кримського мосту на Таманському півострові.
Зазначається, що колону супроводжували військові машини, зокрема два УРАЛи з особовим складом.
"Оборонна система РФ стикається з серйозними проблемами, пов'язаними з незахищеністю окремих ділянок, таких як Курська область. Тому, в терміновому порядку змушені вживати заходів зі зняття озброєнь з різних ділянок фронту і перекидати військові системи, для закриття вразливих місць в обороноздатності", - наголошують в "Атеш".
Партизани також припускають, що війська РФ очікують ударів по переправі найближчими місяцями і не хочуть залишати системи ППО в Криму після руйнування мосту.
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