Окупанти зобов'язують бердянських підприємців змінювати вивіски на російськомовні, - МВА
У тимчасово окупованому Бердянську росіяни зобов’язують підприємців змінювати свої вивіски на російськомовні
Про це повідомила голова Бердянської ОВА Вікторія Галіціна.
Вона зазначила, що за оголошенням окупантів "все адресные аншлаги, рекламные поверхности, вывески и прочие обозначения, относятся к сфере обязательного использования русского языка".
Тож тепер власники торговельних обʼєктів зобов’язані власним коштом замінити рекламні вивіски на нові.
Росіяни погрожують притягувати до відповідальності за порушення "норми російського закону". Але ще не визначили, яке саме покарання передбачене.
"Без сумнівів, путінські посіпаки не проґавлять можливість накласти на українських підприємців ще декілька захмарних штрафів на свою користь", - зазначила Вікторія Галіціна.
- 20 травня на честь двох неповнолітніх партизанів Тиграна Оганнісяна та Микити Ханганова, яких наприкінці червня 2023 року в Бердянську вбили росіяни, перейменували вулицю в Запоріжжі.
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