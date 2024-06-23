Окупанти зранку обстріляли Торецьк, Залізне та Курахове на Донеччині: поранено 5 цивільних
Зранку 23 червня російська армія обстріляла Торецьк, Залізне і Курахове на Донеччині. В резульатті атаки поранено пʼятьох цивільних мешканців
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
За даними слідства, зранку 23 червня ворог завдав удару по багатоквартирному будинку у Торецьку. Постраждалу літню жінку доставили до лікарні з переломом, забоєм головного мозку та рваною раною.
Вже за кілька годин під вогонь окупантів потрапило місто Залізне. Там поранено 88-річну місцеву жительку.
Також ЗС РФ обстріляли касетними боєприпасами приватний сектор Курахового. Там тілесні ушкодження отримали троє людей. Ушпиталили 19-річного хлопця у важкому стані та його 43-річного батька. На місці надали медичну допомогу чоловіку 59 років, який зазнав осколкового поранення.
Снарядами пошкоджено домоволодіння й автомобіль.
За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.
- Російські окупанти нарощують темпи наступальних операцій у Донецькій області, зменшуючи при цьому інтенсивність атак на півночі Харківщини. Це може свідчити про початок їхнього літнього наступу.
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