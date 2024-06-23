Окупанти зранку обстріляли Торецьк, Залізне та Курахове на Донеччині: поранено 5 цивільних

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За даними слідства, зранку 23 червня ворог завдав удару по багатоквартирному будинку у Торецьку. Постраждалу літню жінку доставили до лікарні з переломом, забоєм головного мозку та рваною раною.

Вже за кілька годин під вогонь окупантів потрапило місто Залізне. Там поранено 88-річну місцеву жительку.

Також ЗС РФ обстріляли касетними боєприпасами приватний сектор Курахового. Там тілесні ушкодження отримали троє людей. Ушпиталили 19-річного хлопця у важкому стані та його 43-річного батька. На місці надали медичну допомогу чоловіку 59 років, який зазнав осколкового поранення.

Снарядами пошкоджено домоволодіння й автомобіль.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Прокурори вживають всі можливі та належні заходи для документування воєнних злочинів, вчинених представниками збройних сил держави-агресора.