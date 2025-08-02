Окупанти зранку вдарили по Дружківці на Донеччині: є поранені
Уранці суботи, 2 серпня, російські війська завдали удару по місту Дружківка Донецької області. Унаслідок атаки постраждали мирні мешканці
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, міста Дружківка зранку зазнало масованої дронової атаки. Унаслідок цього щонайменше 5 людей зазнали поранень.
Також у місті пошкоджено 2 будинки, ринок, крамницю та адмінбудівлю, знищено декілька автівок.
"Цей обстріл - це чергове нагадування, що кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку!", - підкреслив очільник ОВА.
- Цього ж дня російські окупанти завдали удару по Сумському району. Унаслідок влучання дрона в автомобіль Укрпошти постраждали двоє людей.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.47 Купівля 41.47Продаж 41.99
- EUR Купівля 47.62Продаж 48.47
- Актуальне
- Важливе