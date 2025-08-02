Окупанти зранку вдарили по Дружківці на Донеччині: є поранені

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, міста Дружківка зранку зазнало масованої дронової атаки. Унаслідок цього щонайменше 5 людей зазнали поранень.

Також у місті пошкоджено 2 будинки, ринок, крамницю та адмінбудівлю, знищено декілька автівок.

"Цей обстріл - це чергове нагадування, що кожен, хто досі залишається на Донеччині, наражає себе на смертельну небезпеку!", - підкреслив очільник ОВА.