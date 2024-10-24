Окупанти зруйнували 80% критичної інфраструктури Покровська, - МВА

Про це йдеться у повідомленні Покровської МВА.

"Станом на сьогодні вже зруйновано 80% критичної інфраструктури міста. Ворог цинічно руйнує все, від чого залежить життєдіяльність громади", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що минулої доби під ударом російських військ опинився приватний сектор північної частини Покровська. В зону обстрілу потрапили два приватних будинки.



"Внаслідок ворожого обстрілу перебито газову трубу. Без газопостачання залишились 54 абоненти. Обійшлося без постраждалих", - зазначили в МВА.



Того ж дня відбувся ворожий обстріл в полі за м. Родинське, на території Добропільської громади. Наразі тип озброєння встановлюється.