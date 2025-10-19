Окупанти зруйнували будинок молитви християн-баптистів у Приморському на Запоріжжі
У селі Приморське Запорізької області російські війська знищили Дім молитви, де багато років діяла громада євангельських християн-баптистів (ЄХБ)
Про це повідомляютьТГ-канал "Християни проти війни" та пастор Олександр Калинський, який раніше неодноразово служив у цій церкві разом із капеланською командою.
За словами пастора, храм був не лише місцем богослужінь, а й осередком підтримки для місцевих жителів. Пастор, який виріс у цій громаді, під час війни організовував допомогу населенню — роздачу їжі, прихисток для тих, хто залишився без даху над головою. Попри постійні обстріли, богослужіння продовжувалися, а віруючі ризикували життям, щоб підтримати інших.
""Визволителі" спочатку звільнили село від людей, а потім — від самого Дому молитви. Демони ненавидять усе Христове і Його дітей", — написав Калінський.
Свідки розповідають, що після окупації російські військові вигнали жителів Приморського, а згодом повністю зруйнували будівлю церкви.
Наразі Приморське занходиться у так званій сірій зоні.
- 17 червня унаслідок атаки РФ на Одесу руйнувань зазнав собор Різдва Христового ПЦУ.
