Окупанти зруйнували будинок молитви християн-баптистів у Приморському на Запоріжжі

Про це повідомляютьТГ-канал "Християни проти війни" та пастор Олександр Калинський, який раніше неодноразово служив у цій церкві разом із капеланською командою.

За словами пастора, храм був не лише місцем богослужінь, а й осередком підтримки для місцевих жителів. Пастор, який виріс у цій громаді, під час війни організовував допомогу населенню — роздачу їжі, прихисток для тих, хто залишився без даху над головою. Попри постійні обстріли, богослужіння продовжувалися, а віруючі ризикували життям, щоб підтримати інших.

""Визволителі" спочатку звільнили село від людей, а потім — від самого Дому молитви. Демони ненавидять усе Христове і Його дітей", — написав Калінський.

Свідки розповідають, що після окупації російські військові вигнали жителів Приморського, а згодом повністю зруйнували будівлю церкви.

Наразі Приморське занходиться у так званій сірій зоні.