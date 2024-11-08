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Окупаційну владу Криму пустили на організований за участі ООН Всесвітній форум міст, Україна заявила протест

Ксенія Золотова
8 листопада, 2024 п'ятниця
06:38
Війна з Росією МЗС України

МЗС України висловило протест у зв’язку з участю представників окупаційної адміністрації Росії в тимчасово окупованому Криму у 12-й сесії Всесвітнього форуму міст (WUF12), яка відбувається з 4 по 8 листопада в Єгипті, за підтримки ООН

Зміст

Про це повідомляє пресслужба міністерства.

"Наголошуємо, що участь представників окупаційної адміністрації РФ у заходах, що організовуються або проходять під егідою міжнародних організацій, передусім організацій системи ООН, є кричущим порушенням норм міжнародного права та низки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зокрема, 68/262 "Територіальна цілісність України", - йдеться у заяві.

У зовнішньополітичному відомстві України підкреслили, що Росія намагається використовувати задля спроб легітимізації незаконної окупації українських територій як міжнародні платформи, так і територію суверенних держав, у цьому випадку — Арабської Республіки Єгипет, свідомо провокуючи напругу, зокрема й на рівні двосторонніх відносин.

Попри численні наполягання української сторони, ООН-Хабітат не забезпечив належний контроль та не визначив чіткий механізм реєстрації учасників WUF12, тим самим допустивши до участі у заході злочинців і поставивши під загрозу реноме цього важливого заходу, додала українська дипломатія.

"Закликаємо Генерального секретаря ООН та керівництво ООН-Хабітат вжити невідкладних заходів з метою припинення використання універсального технічного майданчику WUF12 та ООН-Хабітат у цілому для спроб легітимізації тимчасової окупації українських територій, а також поширення пропаганди та брехні представниками окупаційної адміністрації РФ", -наголосили у МЗС.

Там переконані, що особи, які допустили таку злочинну недбалість та дозволили участь у WUF12 представників окупаційної адміністрації Росії, тим самим продемонструвавши неповагу до цілей і принципів Статуту ООН, більше не можуть користуватися довірою держав-членів ООН і працювати в ООН-Хабітат чи інших органах системи ООН.

  • Воєнні злочини окупантів проти українських цивільних і військовополонених свідчать про скоординовану та санкціоновану російською владою політику, заявила радниця постпредства України при ООН Наталія Мудренко.

 

Теги:
Новини
Україна
Росія
ООН
Крим
МЗС України
окуповані території
окупанти
Світ про Україну
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