Комісія ООН з розслідування дій РФ в Україні: скоєння воєнних злочинів свідчить про скоординовану політику Росії

Про це повідомляє радниця постпредства України при ООН Наталія Мудренко, передає Укрінформ.

"Остання доповідь комісії вкотре однозначно підтверджує, що російські війська скоюють жахливі воєнні злочини, включаючи навмисні вбивства, жорстокі катування, сексуальне та гендерне насильство, а також нелюдське поводження з ув'язненими в російському полоні", - заявила радниця.

За словами Мудренко, звіт показує, що повсюдне застосування тортур російською владою проти українських цивільних осіб та військовополонених свідчить про скоординовану, санкціоновану владою політику.

Крім цього, у звіті є положення, що викриває так звану політику денацифікації Росії щодо України: "Ця політика холодно викладена в брошурах, які роздаються російським солдатам до або під час їхнього розгортання в Україні, з месиджем: "Колись, після денацифікації, вони знову стануть росіянами, але поки що вони вороги".