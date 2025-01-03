"ООН ототожнює масштаби порушень з боку України та РФ": Лубінець про доповідь щодо поводження з військовополоненими
Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець назвав необґрунтованими низку висновків щодо України у доповіді ООН про поводження з військовополоненими
Про це омбудсмен написав у Telegram.
За його словами, у 41-й періодичній доповіді Управління Верховного комісара ООН визнають систематичні порушення Росією прав людини в Україні, однак низка висновків ООН щодо України є хибними, вважає Лубінець.
Він наголосив, що категорично не погоджується з тим, що не враховані певні зауваження та рекомендації, надані Офісом омбудсмена.
"По-перше, щодо описаних у доповіді випадків катувань російських військовополонених в транзитних місцях, то Офіс генпрокурора України розпочав кримінальне розслідування за описаними у доповіді фактами катувань у транзитному пункті, а Коордштаб, ГШ ЗСУ та Міноборони України підтвердили, що розслідування триває", – написав Лубінець.
Омбудсмен зауважив, що надані Департаментом з питань реалізації національного превентивного механізму коментарі не були враховані у доповіді.
Він додав, що співробітники Офісу омбудсмена разом з представниками громадських організацій регулярно здійснюють відвідування таборів для тримання військовополонених та спеціальних дільниць у слідчих ізоляторах. За його словами, умови та поводження з російськими полоненими відповідають Женевській конвенції.
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"По-друге, повідомлення про випадки катувань і жорстокого поводження з російськими військовополоненими, які вчиняються у місцях транзиту після їхньої евакуації з поля бою, потребують додаткової верифікації через уповноважені держоргани України", – додав Лубінець.
Уповноважений ВР з прав людини наголосив, що "фактично, ООН ототожнює масштаби порушень з боку України та РФ".
"Всі ми бачимо, якими повертаються українці з російської неволі. До них застосовували катування, тортури, психологічний тиск, не давали належної медичної допомоги. Вони повертаються додому іноді з травмами, які несумісні із життям", – зауважив омбудсмен.
За його словами, українська сторона неодноразово зазначала, що висвітлення проблеми "неналежного поводження" має відображати обсяги порушень міжнародного гуманітарного права (МГП) з боку російської сторони, навіть за відсутності повного доступу до місць утримання у РФ.
"Бо ж виходить, що Україна надає доступ міжнародним організаціям, які можуть висвітлювати все у звітах, а Росія просто не допускає. Це не тотожні речі! Мене обурює, що за поточним контекстом прикінцеві рекомендації Росії та Україні "дотримуватись МГП". Тобто ООН зрівнює масштаби порушень, що є неприпустимим", – резюмував Лубінець.
- Рахункова палата наприкінці грудня інформувала, що на утримання російських військовополонених, які перебувають у чотирьох таборах, Україна спрямувала 294,2 млн грн.
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