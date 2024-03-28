ООН: щонайменше 14 085 цивільних загинуло внаслідок російського вторгнення

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Це означає, що суто статистично росіяни щодня протягом останніх десяти років вбивали чотирьох українців. Зокрема, загинуло 800 дітей", - йдеться у повідомленні.

Саме за час повномасштабного вторгнення ООН верифікувала 10 675 загиблих цивільних та ще 20 080 поранених.