ООН: щонайменше 14 085 цивільних загинуло внаслідок російського вторгнення
Моніторингова місія ООН зафіксувала 14 085 загиблих цивільних внаслідок російського вторгнення з 2014 року
Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.
"Це означає, що суто статистично росіяни щодня протягом останніх десяти років вбивали чотирьох українців. Зокрема, загинуло 800 дітей", - йдеться у повідомленні.
Саме за час повномасштабного вторгнення ООН верифікувала 10 675 загиблих цивільних та ще 20 080 поранених.
- Станом на ранок 28 березня 2024 року внаслідок російської агресії в Україні загинули 537 дітей, понад 1269 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
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