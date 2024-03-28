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ООН: щонайменше 14 085 цивільних загинуло внаслідок російського вторгнення

28 березня, 2024 четвер
10:30
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Моніторингова місія ООН зафіксувала 14 085 загиблих цивільних внаслідок російського вторгнення з 2014 року

Про це повідомляє СтратКом ЗСУ.

"Це означає, що суто статистично росіяни щодня протягом останніх десяти років вбивали чотирьох українців. Зокрема, загинуло 800 дітей", - йдеться у повідомленні. 

Саме за час повномасштабного вторгнення ООН верифікувала 10 675 загиблих цивільних та ще 20 080 поранених.

  • Станом на ранок 28 березня 2024 року внаслідок російської агресії в Україні загинули 537 дітей, понад 1269 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Теги:
Суспільство
Україна
Росія
російська армія
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