Через російську агресію в Україні загинули 537 дітей

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Зазначається, що ці дані не остаточні. Наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Найбільше постраждало дітей у таких областях:

Донецькій - 524,

Харківській - 343,

Херсонській - 149,

Київській - 130,

Дніпропетровській - 125,

Миколаївській - 103,

Запорізькій - 100.

Учора 27 березня внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждали 4 дитини віком трьох місяців до тринадцяти років. Водночас через атаку селища Борова Ізюмського району Харківської області загинув 13-річний хлопчик.