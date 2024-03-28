Через російську агресію в Україні загинули 537 дітей
Станом на ранок 28 березня 2024 року внаслідок російської агресії в Україні загинули 537 дітей. Також понад 1269 отримали поранення різного ступеня тяжкості
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
Зазначається, що ці дані не остаточні. Наразі триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у таких областях:
- Донецькій - 524,
- Харківській - 343,
- Херсонській - 149,
- Київській - 130,
- Дніпропетровській - 125,
- Миколаївській - 103,
- Запорізькій - 100.
Учора 27 березня внаслідок ворожого обстрілу Харкова постраждали 4 дитини віком трьох місяців до тринадцяти років. Водночас через атаку селища Борова Ізюмського району Харківської області загинув 13-річний хлопчик.
- Вдень середи, 27 березня, російські терористи обстріляли житловий мікрорайон Харкова. Унаслідок цього постраждали 19 людей, є загиблий.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39 Купівля 39Продаж 39.48
- EUR Купівля 42.28Продаж 42.98
- Актуальне
- Важливе