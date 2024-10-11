Опалювальний сезон у Покровській громаді опинився під загрозою через російські обстріли, - МВА
Через постійні російські обстріли опалювальний сезон у Покровській громаді опинився під загрозою
Про це повідомляє Покровська міська військова адміністрація.
"Війська РФ виживають з міста людей, гатять по житловому сектору та об'єктах критичної інфраструктури, щоб Покровська громада була без опалення, без води та електропостачання. А попереду зима. Через відсутність газу, води та електрики під загрозою опалювальний сезон і скоріш за все, його не буде", - начальник Покровської МВА Сергій Добряк.
Повідомляється, що через постійні обстріли в Покровську вже зруйновано 80% критичної інфраструктури. Попри те, що відсутнє центральне водопостачання, питна вода є. Її розвозять працівники КП "Покровськводоканал" територією громади. Також є точки роздачі води, які працюватимуть до тих пір, поки цього дозволятиме безпекова ситуація, додають в Покровській МВА.
Там також розповіли, що наразі в Покровську залишається трохи більш як 12 тисяч місцевих, зокрема, 70 дітей. Як зауважив очільник громади, всі родини, в яких виховують неповнолітніх, дали згоду на евакуацію і вже збираються до більш безпечних регіонів.
- На початку жовтня очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що Північна частина Донецької області, де проживають близько 260 тисяч людей, залишиться без водопостачання на невизначений період через російські обстріли.
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