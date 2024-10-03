Через ворожі обстріли Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка залишиться без води

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, проблеми із водопостачанням будуть у Слов'янську, Краматорську, Дружківці, Костянтинівці та прилеглих населених пунктах.

"28 вересня росіяни критично пошкодили 2 об'єкти "Води Донбасу". Враховуючи великий обсяг пошкоджень відсутня технічна можливість відновлення роботи обладнання", - повідомив Філашкін.

Він зазначив, що ОВА разом із місцевою владою працюють над налагодженням альтернативних можливостей водозабезпечення.

"Зараз тимчасово постачання технічної води здійснюється із річного водозабору КП "Вода Донбасу", - додав очільник ОВА.