Через ворожі обстріли Слов'янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка залишиться без води
Північна частина Донецької області, де проживають близько 260 тисяч людей, залишиться без водопостачання на невизначений період через російські обстріли
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
За його словами, проблеми із водопостачанням будуть у Слов'янську, Краматорську, Дружківці, Костянтинівці та прилеглих населених пунктах.
"28 вересня росіяни критично пошкодили 2 об'єкти "Води Донбасу". Враховуючи великий обсяг пошкоджень відсутня технічна можливість відновлення роботи обладнання", - повідомив Філашкін.
Він зазначив, що ОВА разом із місцевою владою працюють над налагодженням альтернативних можливостей водозабезпечення.
"Зараз тимчасово постачання технічної води здійснюється із річного водозабору КП "Вода Донбасу", - додав очільник ОВА.
- Жителі тимчасово окупованого Донецька взимку можуть залишитися без опалення.
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