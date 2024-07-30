"Опечатані до з'ясування обставин": окупанти у Бердянську відбиратимуть приміщення підприємців, які виїхали з ТОТ
Окупанти відбиратимуть приміщення підприємців, які виїхали з тимчасово захопленого Бердянська Запорізької області, якщо ті до 10 серпня не з’являться у так званій адміністрації
Про це повідомляє голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.
Вона розповіла, що нині тимчасово окупованим містом розгулює "комісія з перевірки готовності до опалювального сезону" у супроводі представників окупаційної "управляючої компанії".
"Зокрема, сьогодні оглядали багатоквартирні будинки №43 та 45 по вул. Горького. Оцінили, скільки ще можна вкрасти нерухомості згідно з "затвердженими графіками" та "приписами ресурсопостачальних організацій", - розповіла Галіціна.
За її словами, із підприємцями, які займають нежитлові приміщення, окупанти проводять "бесіди" і наполегливо нагадують, що ті зобовʼязані укласти договори на обслуговування із відповідними загарбницькими службами. Вона наголосила, що ті заганяють бердянців у глухий кут своїми космічними тарифами.
"А от всі приміщення, власники яких виїхали з окупованих територій, були "опечатані до зʼясування обставин". У разі, якщо законні власники не зʼявляться з повинною в окупаційну адміністрацію до 10 серпня, їхнє майно буде визнано «безхазяйним» і загарбане фейковим "міністерством майна і земельних відносин Запорізької області", - розповіла голова МВА.
Фото: t.me/berdmisk
- 28 липня стало відомо, що на тимчасово окупованих територіях загарбники обіцяють винагороду в 15 тис. рублів кожному, хто вербуватиме людей до російської армії.
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