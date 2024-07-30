"Опечатані до з'ясування обставин": окупанти у Бердянську відбиратимуть приміщення підприємців, які виїхали з ТОТ

Про це повідомляє голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

Вона розповіла, що нині тимчасово окупованим містом розгулює "комісія з перевірки готовності до опалювального сезону" у супроводі представників окупаційної "управляючої компанії".

"Зокрема, сьогодні оглядали багатоквартирні будинки №43 та 45 по вул. Горького. Оцінили, скільки ще можна вкрасти нерухомості згідно з "затвердженими графіками" та "приписами ресурсопостачальних організацій", - розповіла Галіціна.

За її словами, із підприємцями, які займають нежитлові приміщення, окупанти проводять "бесіди" і наполегливо нагадують, що ті зобовʼязані укласти договори на обслуговування із відповідними загарбницькими службами. Вона наголосила, що ті заганяють бердянців у глухий кут своїми космічними тарифами.

"А от всі приміщення, власники яких виїхали з окупованих територій, були "опечатані до зʼясування обставин". У разі, якщо законні власники не зʼявляться з повинною в окупаційну адміністрацію до 10 серпня, їхнє майно буде визнано «безхазяйним» і загарбане фейковим "міністерством майна і земельних відносин Запорізької області", - розповіла голова МВА.

Фото: t.me/berdmisk