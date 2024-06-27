Операція Interflex: Британія та 12 країн-партнерів підготували понад 40 тис. українських піхотинців упродовж двох років
2 роки тому перша група українських військових прибула до Великої Британії в межах започаткованої Сполученим Королівством та Північною Ірландією багатонаціональної навчальної операції Interflex
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
За словами командира операції Інтерфлекс полковника британської армії Джеймса Турстана – це наймасштабніша програма підготовки на території Великої Британії від часу Другої Світової війни.
"Операція Interflex - це програма підготовки українських військових за найкращими стандартами Королівських збройних сил Великої Британії та з урахуванням специфічних та дієвих для поля бою традицій кожної з країн-учасниць навчальної місії", - йдеться у повідомленні.
Програма орієнтована на українських рекрутів з невеликим військовим досвідом або без нього та спрямована на формування та розвиток базових навичок та спроможностей, необхідних для виживання та бойової ефективності.
Протягом 5 тижнів учні опановують поводження зі зброєю та стрільбу, навчаються тактиці, патрулюванню, веденню бою в урбанізованій місцевості та міських умовах, зачистці позицій, поводженню з вибухівкою та розмінуванню, надання першої допомоги, Міжнародному гуманітарному праву, законам та звичаям війни тощо.
За 2 роки в межах програми Interflex Велика Британія за підтримки 12 країн-партнерок підготувала понад 40 тис. військовослужбовців та військовослужбовиць Сил оборони України.
"Для мене це можливість допомогти Україні виграти війну. Для нашої країни є не припустимим залишити Україну одну! Слава Україні! Ми з Україною!" - капітан ЗС Королівства Нідерланди Роберт Де Вульф.
Майор армії Данії наголосив, що країна планує продовжити операцію.
"Данія виявляє велике бажання підтримувати Україну, тому ми маємо намір продовжити цю операцію у 2024 та 2025 роках. Ця операція багато значить для мене, оскільки вона дійсно сприяє підвищенню витривалості, спроможності до виживання та волі українців до перемоги. Данія з Україною! Слава Україні!" - Майор армії Данії Хенрік.
Капітан Сил оборони Естонії наголосив, що підтримка України не вичерпається.
"Ми будемо підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією тому, що ми знаємо як це боротися з більшим ворогом. Ми будемо завжди підтримувати Україну!" - капітан Сил оборони Естонії Лаурі Мапел.
- 21 червня повідомлялось, що у рамках місії ЄС EUMAM з 2022 року підготовку пройшли понад 52 тисячі українських військових, що втричі перевищило очікувані результати.
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