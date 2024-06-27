Операція Interflex: Британія та 12 країн-партнерів підготували понад 40 тис. українських піхотинців упродовж двох років

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

За словами командира операції Інтерфлекс полковника британської армії Джеймса Турстана – це наймасштабніша програма підготовки на території Великої Британії від часу Другої Світової війни.

"Операція Interflex - це програма підготовки українських військових за найкращими стандартами Королівських збройних сил Великої Британії та з урахуванням специфічних та дієвих для поля бою традицій кожної з країн-учасниць навчальної місії", - йдеться у повідомленні.

Програма орієнтована на українських рекрутів з невеликим військовим досвідом або без нього та спрямована на формування та розвиток базових навичок та спроможностей, необхідних для виживання та бойової ефективності.

Протягом 5 тижнів учні опановують поводження зі зброєю та стрільбу, навчаються тактиці, патрулюванню, веденню бою в урбанізованій місцевості та міських умовах, зачистці позицій, поводженню з вибухівкою та розмінуванню, надання першої допомоги, Міжнародному гуманітарному праву, законам та звичаям війни тощо.

За 2 роки в межах програми Interflex Велика Британія за підтримки 12 країн-партнерок підготувала понад 40 тис. військовослужбовців та військовослужбовиць Сил оборони України.

"Для мене це можливість допомогти Україні виграти війну. Для нашої країни є не припустимим залишити Україну одну! Слава Україні! Ми з Україною!" - капітан ЗС Королівства Нідерланди Роберт Де Вульф.

Майор армії Данії наголосив, що країна планує продовжити операцію.

"Данія виявляє велике бажання підтримувати Україну, тому ми маємо намір продовжити цю операцію у 2024 та 2025 роках. Ця операція багато значить для мене, оскільки вона дійсно сприяє підвищенню витривалості, спроможності до виживання та волі українців до перемоги. Данія з Україною! Слава Україні!" - Майор армії Данії Хенрік.

Капітан Сил оборони Естонії наголосив, що підтримка України не вичерпається.

"Ми будемо підтримувати Україну в боротьбі з російською агресією тому, що ми знаємо як це боротися з більшим ворогом. Ми будемо завжди підтримувати Україну!" - капітан Сил оборони Естонії Лаурі Мапел.