Операція на Тендрівській косі, де загинули бійці ССО, не мала ні стратегічного, ні оперативного, ні тактичного значення, - генерал-майор запасу Кривонос

Про це політичний та військовий діяч, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019), заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2019-2020) генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос сказав у етері Еспресо.

"Складне питання і коли читаєш офіційні доповіді хочеться спитати: навіщо ви брешете і навіщо ви послали людей, завдання щодо виконання наказу командування на Тендрівській косі не мало ніякого ні стратегічного, ні оперативного, ні тактичного сенсу. Біда полягає в тому, що Силами спеціальних операцій керують, ті, на жаль, які абсолютно далекі від реалій починаючи від служби там, вони не служили на певних посадах, як і не створювали їх, тому вони, знаєте, не бережуть їх, вони для них не побратими, не рідні, не близькі й не співслужбовці", - наголошує військовий.

Кривонос закликає, щоб людей, які відправили українських бійців ССО на Тендрівську косу покарали.

"Смерть була героїчна, а питання полягає в тому - навіщо? Навіщо ми туди їх послали? Ніякої необхідності не було, ще раз повторюсь, на жаль, воно пече мені. Дуже хотілося б, щоб пройшло реальне жорстке розслідування і винні в посланні людей просто заради якогось піару і фотосесії понесли жорстоку відповідальність, бо з кожним таким посиланням довіра підлеглих до командирів може падати і якщо не будеш жорсткого розслідування, то безпосередньо й ефективності застосування Сил спеціальних операцій не буде такою для чого вони створювались. У даний операції, та що була, відповідальність мусить нести командування частини й командування Сил спеціальних операцій", - пояснив генерал-майор запасу.

За його словами, операція від самого початку не мала сенсу, зокрема через логістику.

"Подивіться на якій відстані знаходиться наш берег і окупований берег, я вам ставлю питання: яким чином ви будете забезпечувати логістику просто піщаної коси. Подивіться просто на мапу і ви зрозумієте, що немає ніякого сенсу утримувати було цю косу і всі питання, яким чином здійснювалось забезпечення тих людей, які б там окопалися, для чого це все?" - додав Кривонос.

Довідково. Тендрівська Коса - довгий вузький острів-коса у північній частині Чорного моря, біля берегів Херсонської області.

Що передувало

Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій.

"Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись у строю. Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі й у глибокому тилу противника - це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом. Завжди пам'ятайте якою ціною виборюється наша свобода. Вічна пам'ять і слава полеглим побратимам! Щирі співчуття сім‘ям загиблих!" - йдеться в повідомленні.

Раніше низка телеграм-каналів поширила інформацію про те, що група бійців 73-го центру ССО загинула в районі Тендрівської коси.