Операція на Тендрівській косі, де загинули бійці ССО, не мала ні стратегічного, ні оперативного, ні тактичного значення, - генерал-майор запасу Кривонос
Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос розкрив проблему відсутності необхідності операції на Тендрівській косі, де загинули бійці ССО, та її вплив на довіру підлеглих
Про це політичний та військовий діяч, перший заступник командувача Сил спеціальних операцій ЗСУ (2016-2019), заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони України (2019-2020) генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос сказав у етері Еспресо.
"Складне питання і коли читаєш офіційні доповіді хочеться спитати: навіщо ви брешете і навіщо ви послали людей, завдання щодо виконання наказу командування на Тендрівській косі не мало ніякого ні стратегічного, ні оперативного, ні тактичного сенсу. Біда полягає в тому, що Силами спеціальних операцій керують, ті, на жаль, які абсолютно далекі від реалій починаючи від служби там, вони не служили на певних посадах, як і не створювали їх, тому вони, знаєте, не бережуть їх, вони для них не побратими, не рідні, не близькі й не співслужбовці", - наголошує військовий.
Кривонос закликає, щоб людей, які відправили українських бійців ССО на Тендрівську косу покарали.
"Смерть була героїчна, а питання полягає в тому - навіщо? Навіщо ми туди їх послали? Ніякої необхідності не було, ще раз повторюсь, на жаль, воно пече мені. Дуже хотілося б, щоб пройшло реальне жорстке розслідування і винні в посланні людей просто заради якогось піару і фотосесії понесли жорстоку відповідальність, бо з кожним таким посиланням довіра підлеглих до командирів може падати і якщо не будеш жорсткого розслідування, то безпосередньо й ефективності застосування Сил спеціальних операцій не буде такою для чого вони створювались. У даний операції, та що була, відповідальність мусить нести командування частини й командування Сил спеціальних операцій", - пояснив генерал-майор запасу.
За його словами, операція від самого початку не мала сенсу, зокрема через логістику.
"Подивіться на якій відстані знаходиться наш берег і окупований берег, я вам ставлю питання: яким чином ви будете забезпечувати логістику просто піщаної коси. Подивіться просто на мапу і ви зрозумієте, що немає ніякого сенсу утримувати було цю косу і всі питання, яким чином здійснювалось забезпечення тих людей, які б там окопалися, для чого це все?" - додав Кривонос.
Довідково. Тендрівська Коса - довгий вузький острів-коса у північній частині Чорного моря, біля берегів Херсонської області.
Що передувало
Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій.
"Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись у строю. Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі й у глибокому тилу противника - це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом. Завжди пам'ятайте якою ціною виборюється наша свобода. Вічна пам'ять і слава полеглим побратимам! Щирі співчуття сім‘ям загиблих!" - йдеться в повідомленні.
Раніше низка телеграм-каналів поширила інформацію про те, що група бійців 73-го центру ССО загинула в районі Тендрівської коси.
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