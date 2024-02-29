Під час виконання бойового завдання загинули воїни 73-го морського центру ССО
Під час виконання бойового завдання у зіткненні з російськими окупантами героїчно загинули воїни 73-го морського центру спеціальних операцій
Про це повідомили в телеграм-каналі Сил спеціальних операцій.
"Забезпечуючи відхід основних сил групи після виконання спеціального завдання воїни прийняли свій останній бій навічно залишившись в строю. Героїчна та надскладна бойова робота підрозділів ССО на суходолі, на морі й у глибокому тилу противника - це щоденний вклад воїнів ССО в перемогу над ворогом. Завжди пам'ятайте якою ціною виборюється наша свобода. Вічна пам'ять і слава полеглим побратимам! Щирі співчуття сім‘ям загиблих!" - йдеться в повідомленні.
Раніше низка телеграм-каналів поширила інформацію про те, що група бійців 73-го центру ССО загинула в районі Тендрівської коси. Офіційно цих даних наразі не підтвердили та не спростували.
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