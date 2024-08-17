"Операція в Курській області спланована за участі натовців": фейки та маніпуляції російських ЗМІ за 16 серпня

За версією ЦПД при РНБО України, 16 серпня російські пропагандисти запустили фейк і дезінформацію.

Фейк: Білоруський пропагандистський TG-канал написав: "міністр оборони Білорусі Хренін заявив про високу ймовірність збройних провокацій з боку України".

Спростування: Сателіти терористичної Росії продовжують виконувати вказівки своїх господарів з кремля, виявляючи вигадані загрози з боку України для Білорусі.

Дезінформація: Помічник російського диктатора Патрушев заявив: "Операція в Курській області також спланована за участі натовців і західних спецслужб".

Спростування: Один з найпоширеніших наративів Кремля щодо "повної підконтрольності України західним союзникам", що є хибним твердженням.