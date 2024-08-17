Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Операція в Курській області спланована за участі натовців": фейки та маніпуляції російських ЗМІ за 16 серпня

"Операція в Курській області спланована за участі натовців": фейки та маніпуляції російських ЗМІ за 16 серпня

Влад Дідусь
17 серпня, 2024 субота
00:15
Війна з Росією Рада Україна – НАТО

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 16 серпня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 16 серпня російські пропагандисти запустили фейк і дезінформацію.

Фейк: Білоруський пропагандистський TG-канал написав: "міністр оборони Білорусі Хренін заявив про високу ймовірність збройних провокацій з боку України". 

Спростування: Сателіти терористичної Росії продовжують виконувати вказівки своїх господарів з кремля, виявляючи вигадані загрози з боку України для Білорусі.

Дезінформація: Помічник російського диктатора Патрушев заявив: "Операція в Курській області також спланована за участі натовців і західних спецслужб". 

Спростування: Один з найпоширеніших наративів Кремля щодо "повної підконтрольності України західним союзникам", що є хибним твердженням. 

  • 13 серпня російські ЗМІ просували фейк, буцімто ЗСУ використовують боєприпаси з такими ж отруйними речовинами, як і Третій рейх у газових камерах.
Теги:
Світ
Україна
Росія
Білорусь
фейк
НАТО
США
пропаганда
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Курськ
Читайте також:
путін
Автор Ірена Моляр
15 серпня, 2024 четвер
"Політично Путін зараз у нокдауні": дипломат Огризко про Курську операцію ЗСУ
Автор Оксана Ліховід
15 серпня, 2024 четвер
Генерал армії України Маломуж розповів, яке стратегічне завдання Путін поставив Герасимову щодо сходу України
військовий квиток, мобілізація
Автор Дар'я Куркіна
16 серпня, 2024 п'ятниця
В Україні запроваджують експериментальні зміни щодо військового обліку: подробиці
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.49
  • EUR
    Купівля 44.96
    Продаж 45.62
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
17 серпня
00:31
Міністр оборони Латвії Андріс Спрудс
Це нагадує Росії про "елемент самознищення": міністр оборони Латвії про події в Курській області
00:30
Оновлено
Курськ
У МЗС РФ викликали посла Італії через журналістів, які висвітлили наступ ЗСУ на Курщині. Міжнародні організації відреагували
00:02
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну безпілотниками в ніч на 17 серпня. Подробиці
2024, п'ятниця
16 серпня
23:59
Джошуа Зіркзе, Манчестер Юнайтед, АПЛ
МЮ завдяки голу на останніх хвилинах переміг "Фулгем" у матчі-відкритті сезону АПЛ
23:44
Оновлено
Окупанти на ЗАЕС
Росія може готувати теракт з ядерною провокацією, - голова ЦПД Коваленко
23:31
Ольга Харлан, Збірна України з фехтування на шаблях, Олімпіада-2024
Харлан відмовилась відповідати на запитання щодо закінчення карʼєри
23:24
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулося 99 боєзіткнень, на Покровському напрямку – жорсткі бої
22:58
мавпяча віспа
В Європі підняли рівень ризику поширення мавпячої віспи
22:43
Дональд Трамп
Трамп випереджає Гарріс у ключовому штаті Пенсильванія, - опитування Emerson College Polling
22:35
Оновлено
Росіяни заявили, що обезголовили українського військового. Омбудсман відреагував
22:10
На фото: актор Меттью Перрі
У день своєї смерті зірка "Друзів" Меттью Перрі прийняв одразу декілька доз кетаміну, - The Guardian
21:59
Монобанк
"Близько мільярда запитів": у Monobank заявили про DDOS-атаку
21:51
прапор Росії
Україна конфіскувала щонайменше 15 млрд грн російських активів з початку повномасштабної війни, - ЦПК
21:40
Ексклюзив
Байден путин
США намагаються зберегти хоч якусь субʼєктність Росії, - політолог Цибулько
21:39
Оновлено
"Колос" - "Інгулець", УПЛ
"Чорноморець" переміг "Колос", "Ворскла" сильніша за "Оболонь". Розклад усіх матчів і трансляцій 3-го туру УПЛ
21:37
На Миколаївщині дрон влучив у поліцейське авто: троє поранених
21:33
OpenAI
Аби запобігти спробі іноземного впливу на вибори в США: OpenAI видалила мережу іранських акаунтів
21:31
МіГ-29
Україна 16 серпня втратила МіГ-29, - Ігнат
21:19
Ексклюзив
"Армія росіян ще досить сильна": майор ЗСУ Лапін про потенціал війська РФ після початку Курської операції
21:06
Оновлено
Курська область. Зруйнований міст, Сейм
На Курщині зруйновано міст через річку Сейм. В оточення могли потрапити сотні російських військових
20:57
грузія
У Грузії проти закону про "іноагентів" подали четвертий позов
20:52
Володимир Зеленський
"Курс на духовну незалежність України": Зеленський зустрівся з Радою церков і релігійних організацій
20:35
евакуація з Харківщини
Із Сумщини виїхала 21 тис. людей, ще 25 тис. потрібно евакуювати, - Клименко
20:25
Олександр Лукашенко
Лукашенко помилував 30 політичних в'язнів
20:15
Служба безпеки України
Виправдовував окупантів і закликав їхати за кордон: клірику Черкаської єпархії УПЦ МП оголосили підозру
20:06
OPINION
Віктор Трегубов
Плани росіян і мідний таз Курська
20:01
Олександр Сирський
Сирський доповів Зеленському про подальше просування Сил оборони на Курщині
19:59
У віці 63 роки помер соліст рок-гурту Great White Джек Рассел
У віці 63 років помер соліст рок-гурту Great White Джек Рассел
19:46
фейк
Росіяни розганяють фейк про часткову евакуацію Краматорська: у МВА прокоментували
19:39
ЗСУ
У міноборони Естонії оцінили, чи вистачить армії РФ сил для контрнаступу на Курщині
19:31
Олександр Мигуля
В останній політ провели найбільш ефективного бомбардувальника тактичної авіації Олександра Мигулю
19:29
Олександр Лукашенко
Білорусь має намір інтегрувати свою промисловість із підприємствами на ТОТ, – ЦНС
19:23
Олександр Лукашенко
Успіх української операції в Курській області викликає у Білорусі побоювання та тривогу, - ЦПД
19:00
У Мексиці розвалилась піраміда часів древньої цивілізації
Через екстремальні погодні явища у Мексиці розвалилась піраміда часів древньої цивілізації
19:00
Переможні новини 905-го дня війни: в окупованому Криму лунали вибухи, а ЗСУ показали унікальні кадри наступу на Курську область
18:57
збита ракета
ППО збила над Дніпропетровщиною 2 ворожі ракети
18:50
Курахове
У Кураховому Донецької області посилили комендантську годину
18:49
евакуація
Із серпня 2022 року з Донеччини евакуювали майже 200 тис. людей, – Мінреінтеграції
18:32
Мобілізація
Великі інтернет-провайдери та мобільні оператори можуть забронювати 100% працівників: у Мінцифри оприлюднили умови
18:27
Ексклюзив
У Defense Express розповіли, скільки росіяни ще мають бомбардувальників Ту-22М3
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV