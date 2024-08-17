"Операція в Курській області спланована за участі натовців": фейки та маніпуляції російських ЗМІ за 16 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 16 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 16 серпня російські пропагандисти запустили фейк і дезінформацію.
Фейк: Білоруський пропагандистський TG-канал написав: "міністр оборони Білорусі Хренін заявив про високу ймовірність збройних провокацій з боку України".
Спростування: Сателіти терористичної Росії продовжують виконувати вказівки своїх господарів з кремля, виявляючи вигадані загрози з боку України для Білорусі.
Дезінформація: Помічник російського диктатора Патрушев заявив: "Операція в Курській області також спланована за участі натовців і західних спецслужб".
Спростування: Один з найпоширеніших наративів Кремля щодо "повної підконтрольності України західним союзникам", що є хибним твердженням.
- 13 серпня російські ЗМІ просували фейк, буцімто ЗСУ використовують боєприпаси з такими ж отруйними речовинами, як і Третій рейх у газових камерах.
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