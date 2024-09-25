Операція зі звільнення території агрегатного заводу у Вовчанську ретельно планувалася, - комбат БПАК "Ахіллес"

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Операція на агрегатному заводі ретельно планувалася, і підготовча робота проводилася не один день і не один тиждень. Системна робота Сил оборони, а також виконання спеціалізованими підрозділами поставлених завдань привели до того, що цей клаптик української землі вдалося відбити. Найважливіше, що протягом 2-3 останніх місяців ворог не мав жодних тактичних успіхів на полі бою, ані на відтинку Глибокого, ані на Вовчанському напрямку. Сили оборони повною мірою контролюють ситуацію", - наголосив Федоренко.

Командир Батальйону ударних БПАК "Ахіллес" також додав, що поки в США триває політична турбулентність, противник максимально штурмує на більшості відтинків фронту.

"Об'єктивно, ми перебуваємо в активній обороні, намагаючись не допустити подальших просувань противника на найскладніших ділянках. Але водночас Сили оборони проводять ряд операцій, щоб позбавити ворога можливості штурмувати на окремих напрямках, а згодом вибити його з метою повернення нашої землі", - зауважив Федоренко.