Операція зі звільнення території агрегатного заводу у Вовчанську ретельно планувалася, - комбат БПАК "Ахіллес"
Командир Батальйону ударних БПАК "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко зазначив, що Сили оборони проводять низку операцій, щоб позбавити ворога можливості проводити штурми
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Операція на агрегатному заводі ретельно планувалася, і підготовча робота проводилася не один день і не один тиждень. Системна робота Сил оборони, а також виконання спеціалізованими підрозділами поставлених завдань привели до того, що цей клаптик української землі вдалося відбити. Найважливіше, що протягом 2-3 останніх місяців ворог не мав жодних тактичних успіхів на полі бою, ані на відтинку Глибокого, ані на Вовчанському напрямку. Сили оборони повною мірою контролюють ситуацію", - наголосив Федоренко.
Командир Батальйону ударних БПАК "Ахіллес" також додав, що поки в США триває політична турбулентність, противник максимально штурмує на більшості відтинків фронту.
"Об'єктивно, ми перебуваємо в активній обороні, намагаючись не допустити подальших просувань противника на найскладніших ділянках. Але водночас Сили оборони проводять ряд операцій, щоб позбавити ворога можливості штурмувати на окремих напрямках, а згодом вибити його з метою повернення нашої землі", - зауважив Федоренко.
- Підрозділи Головного управління розвідки 24 вересня повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу, а також ліквідували росіян в усіх будівлях підприємства.
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