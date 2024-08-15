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"Операцію ЗСУ в Курській області курують західні спецслужби": російські фейки за 15 серпня

Ольга Бабишена
15 серпня, 2024 четвер
20:53
Війна з Росією Курськ

Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 15 серпня

Зміст

За версією ЦПД при РНБО України, 15 серпня російські пропагандисти запустили два фейки.

Фейк: Ворожий TG-канал "РИА Новости" написав: "Жителька села Глибоке Харківської області заявила, що двоє французьких найманців ЗСУ увірвалися вночі до неї в будинок і зґвалтували". 

Спростування: Чергові байки російських пропагандистів про "французьких найманців" та "варварства військових ЗСУ", у які вірять лише росіяни. Україна ж дотримується всіх міжнародних прав і конвенцій. 

Фейк: Радник міністра оборони РФ Ільницький заявив: "Вторгнення ЗСУ в Курську область керується і узгоджується із західними спецслужбами". 

Спростування: Один з найпоширеніших наративів Кремля щодо «повної підконтрольності України західним союзникам», що є хибним твердженням. 

  • 13 серпня російські ЗМІ просували фейк, буцімто ЗСУ використовують боєприпаси з такими ж отруйними речовинами, як і Третій рейх у газових камерах.
Теги:
Україна
Росія
Франція
фейк
російські фейки
ЦПД - Центр Протидії Дезінформації
Курськ
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