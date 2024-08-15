"Операцію ЗСУ в Курській області курують західні спецслужби": російські фейки за 15 серпня

За версією ЦПД при РНБО України, 15 серпня російські пропагандисти запустили два фейки.

Фейк: Ворожий TG-канал "РИА Новости" написав: "Жителька села Глибоке Харківської області заявила, що двоє французьких найманців ЗСУ увірвалися вночі до неї в будинок і зґвалтували".

Спростування: Чергові байки російських пропагандистів про "французьких найманців" та "варварства військових ЗСУ", у які вірять лише росіяни. Україна ж дотримується всіх міжнародних прав і конвенцій.

Фейк: Радник міністра оборони РФ Ільницький заявив: "Вторгнення ЗСУ в Курську область керується і узгоджується із західними спецслужбами".

Спростування: Один з найпоширеніших наративів Кремля щодо «повної підконтрольності України західним союзникам», що є хибним твердженням.