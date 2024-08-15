"Операцію ЗСУ в Курській області курують західні спецслужби": російські фейки за 15 серпня
Центр протидії дезінформації опублікував добірку антиукраїнських фейків, які російські пропагандисти запустили 15 серпня
За версією ЦПД при РНБО України, 15 серпня російські пропагандисти запустили два фейки.
Фейк: Ворожий TG-канал "РИА Новости" написав: "Жителька села Глибоке Харківської області заявила, що двоє французьких найманців ЗСУ увірвалися вночі до неї в будинок і зґвалтували".
Спростування: Чергові байки російських пропагандистів про "французьких найманців" та "варварства військових ЗСУ", у які вірять лише росіяни. Україна ж дотримується всіх міжнародних прав і конвенцій.
Фейк: Радник міністра оборони РФ Ільницький заявив: "Вторгнення ЗСУ в Курську область керується і узгоджується із західними спецслужбами".
Спростування: Один з найпоширеніших наративів Кремля щодо «повної підконтрольності України західним союзникам», що є хибним твердженням.
- 13 серпня російські ЗМІ просували фейк, буцімто ЗСУ використовують боєприпаси з такими ж отруйними речовинами, як і Третій рейх у газових камерах.
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