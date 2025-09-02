Основна проблема - це тактика тотального просочування: бригада "Рубіж" про ситуацію на Покровському напрямку

Про це в ефірі Еспресо сказав начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко.

"Бригада "Рубіж" боронить країну від окупантів на Покровському напрямку. Ситуація й надалі зберігає тенденції останнього часу: ворог продовжує атакувати наші позиції. За минулу добу на Покровському напрямку відбулося понад сорок бойових зіткнень. Тактика противника залишається незмінною - це просочування малими піхотними групами крізь наші бойові порядки, застосування великої кількості артилерії, FPV-дронів та баражуючих боєприпасів", - зазначив Борисенко.

За словами начальника розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж", основною проблемою на Покровському напрямку є тактика тотального просочування з боку ворога.

"Малі піхотні групи противника намагаються проникнути крізь наші бойові порядки, зайти в лісосмуги, накопичитися там і надалі завдавати шкоди нашим логістичним шляхам та позиціям тилових підрозділів.

Під час цього просування десь 10% із цих малих груп мають шанс дістатися до кінцевої точки й просочитися. Зі сотні окупантів ми знищуємо 80–90, проте решта пробирається, і на їхнє виявлення й знищення в наших тилах доводиться витрачати значні ресурси. Це важливо, щоб вони не завдали суттєвої шкоди нашим логістичним діям", - додав Борисенко.