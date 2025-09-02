Основна проблема - це тактика тотального просочування: бригада "Рубіж" про ситуацію на Покровському напрямку
На Покровському напрямку російські війська продовжують застосовувати тактику тотального просочування - малі піхотні групи намагаються прорватися через українські бойові порядки
Про це в ефірі Еспресо сказав начальник розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж" Данило Борисенко.
"Бригада "Рубіж" боронить країну від окупантів на Покровському напрямку. Ситуація й надалі зберігає тенденції останнього часу: ворог продовжує атакувати наші позиції. За минулу добу на Покровському напрямку відбулося понад сорок бойових зіткнень. Тактика противника залишається незмінною - це просочування малими піхотними групами крізь наші бойові порядки, застосування великої кількості артилерії, FPV-дронів та баражуючих боєприпасів", - зазначив Борисенко.
За словами начальника розвідки зенітного ракетно-артилерійського дивізіону бригади "Рубіж", основною проблемою на Покровському напрямку є тактика тотального просочування з боку ворога.
"Малі піхотні групи противника намагаються проникнути крізь наші бойові порядки, зайти в лісосмуги, накопичитися там і надалі завдавати шкоди нашим логістичним шляхам та позиціям тилових підрозділів.
Під час цього просування десь 10% із цих малих груп мають шанс дістатися до кінцевої точки й просочитися. Зі сотні окупантів ми знищуємо 80–90, проте решта пробирається, і на їхнє виявлення й знищення в наших тилах доводиться витрачати значні ресурси. Це важливо, щоб вони не завдали суттєвої шкоди нашим логістичним діям", - додав Борисенко.
- За минулу добу на російсько-українському фронті зафіксували 190 бойових зіткнень. На Покровському напрямку загарбницькі підрозділи 64 рази намагалися прорвати українську оборону.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.58
- EUR Купівля 47.96Продаж 48.64
- Актуальне
- Важливе