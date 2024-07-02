Останніми обстрілами росіяни повністю зруйнували два машинні зали Дніпрогесу, - депутатка Запорізької райради
Депутатка Запорізької районної ради Аліса Сисоєва зазначила, що наразі Дніпрогес не працює через російські обстріли
Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".
"На жаль, останніми обстрілами росіяни зруйнували повністю два машинні зали, про це нам повідомляли й у військові адміністрації. Тож наразі Дніпрогес не працює", - наголосила Сисоєва.
Депутатка Запорізької районної ради також додала, що рух транспорту греблею через Дніпрогес є.
"Що стосується шляху через греблю, - це транспортна артерія міста, яка об'єднує два береги, то тривають роботи з відновлення дорожнього руху. Є певні складнощі через те, що дорога працює не в повних смугах, але рух через Дніпрогес є. Також є альтернативний шлях, щоб дістатися між берегами. Це дорога через острів Хортиця, її нещодавно відновили", - зауважила Сисоєва.
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