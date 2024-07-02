Останніми обстрілами росіяни повністю зруйнували два машинні зали Дніпрогесу, - депутатка Запорізької райради

Про це вона сказала в етері телеканалу "Еспресо".

"На жаль, останніми обстрілами росіяни зруйнували повністю два машинні зали, про це нам повідомляли й у військові адміністрації. Тож наразі Дніпрогес не працює", - наголосила Сисоєва.

Депутатка Запорізької районної ради також додала, що рух транспорту греблею через Дніпрогес є.

"Що стосується шляху через греблю, - це транспортна артерія міста, яка об'єднує два береги, то тривають роботи з відновлення дорожнього руху. Є певні складнощі через те, що дорога працює не в повних смугах, але рух через Дніпрогес є. Також є альтернативний шлях, щоб дістатися між берегами. Це дорога через острів Хортиця, її нещодавно відновили", - зауважила Сисоєва.

25 червня повідомлялось, що Служба безпеки України викрила ще 5 проросійських агітаторів, які діяли у різних регіонах України: один із них був на зв’язку з російським генералом.

Контррозвідка Служби безпеки України затримала російського агента, який готував удари по системах протиповітряної оборони у прифронтовому Запоріжжі.







