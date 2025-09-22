"Останній чи передостанній крок до розриву дипвідносин": експерт-міжнародник про візит Сальдо до Лукашенка
Зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з очільником окупаційної влади Херсонської області Володимиром Сальдо може призвести до розриву дипвідносин між Києвом і Мінськом
Про це заявив експерт-міжнародник Ярослав Чорногор у програмі "Світ і ми з Євгеном Магдою" в етері Еспресо.
"Я думаю, що це вплине негативно, вірніше воно вже вплинуло негативно. МЗС зробило відповідну заяву про неприйнятність таких контактів, таких комунікацій між окупованою територією і Республікою Білорусь", - сказав він.
Експерт нагадав, що минулі два таких візити з боку представників окупаційної адміністрації в Донецьку, того ж Пушиліна, викликало те, що спочатку для консультації відкликали посла, тоді був пан Кізим, а потім і взагалі відкликали з посади і нового не призначили.
"Цей випадок можуть бути, якщо не останнім, то передостаннім випадком, коли Україна зовсім розірве дипломатичні стосунки з Білоруссю", - додав Чорногор.
Він прокоментував можливість відкликання всього дипломатичного персоналу, як передостаннього кроку.
"Можливо так, а можливо і повне розірвання дипломатичних стосунків, хоча я не знаю наскільки це вигідно буде самій Україні, але я думаю, що подальші такі дії такого штибу можуть призвести саме до такого розвитку подій", - підсумував експерт.
- МЗС засудило зустріч Олександра Лукашенка з Володимиром Сальдо, назвавши її проявом "грубої зневаги до суверенітету".
