"Останній чи передостанній крок до розриву дипвідносин": експерт-міжнародник про візит Сальдо до Лукашенка

Про це заявив експерт-міжнародник Ярослав Чорногор у програмі "Світ і ми з Євгеном Магдою" в етері Еспресо.

"Я думаю, що це вплине негативно, вірніше воно вже вплинуло негативно. МЗС зробило відповідну заяву про неприйнятність таких контактів, таких комунікацій між окупованою територією і Республікою Білорусь", - сказав він.

Експерт нагадав, що минулі два таких візити з боку представників окупаційної адміністрації в Донецьку, того ж Пушиліна, викликало те, що спочатку для консультації відкликали посла, тоді був пан Кізим, а потім і взагалі відкликали з посади і нового не призначили.

"Цей випадок можуть бути, якщо не останнім, то передостаннім випадком, коли Україна зовсім розірве дипломатичні стосунки з Білоруссю", - додав Чорногор.

Він прокоментував можливість відкликання всього дипломатичного персоналу, як передостаннього кроку.

"Можливо так, а можливо і повне розірвання дипломатичних стосунків, хоча я не знаю наскільки це вигідно буде самій Україні, але я думаю, що подальші такі дії такого штибу можуть призвести саме до такого розвитку подій", - підсумував експерт.