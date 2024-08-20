Остін краще зрозумів цілі: Пентагон повідомив про розмову з Умєровим про Курську область

Про це повідомила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Радіо Свобода.

За її словами, міністри поспілкувались щодо військових операцій України та постійної підтримки союзників задля забезпечення військових потреб України.

"Президент Зеленський (днями) говорив про українські цілі в Курській операції, тому я не маю нічого, щоб надати більше, ніж це. Від розмови з міністром Умеровим секретар справді краще зрозумів, чого вони там намагаються досягти. Але я не можу надати більше деталей", - розповіла речниця.