Остін краще зрозумів цілі: Пентагон повідомив про розмову з Умєровим про Курську область
Міністр оборони США Ллойд Остін провів переговори з міністром оборони України Рустемом Умеровим. Вони обговорили військові операції ЗСУ
Про це повідомила заступниця речника Міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає Радіо Свобода.
За її словами, міністри поспілкувались щодо військових операцій України та постійної підтримки союзників задля забезпечення військових потреб України.
"Президент Зеленський (днями) говорив про українські цілі в Курській операції, тому я не маю нічого, щоб надати більше, ніж це. Від розмови з міністром Умеровим секретар справді краще зрозумів, чого вони там намагаються досягти. Але я не можу надати більше деталей", - розповіла речниця.
- Українські військовослужбовці продовжують проведення операції у Курській області. Станом на 19 серпня ЗСУ взяли під контроль 92 населені пункти
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