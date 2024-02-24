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Палаючих російських літаків стане ще більше, - Сирський

24 лютого, 2024 субота
11:13
Війна з Росією Командувач Сухопутних військ, генерал-полковник Олександр Сирський

24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення РФ, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що керівництво України робить все можливе, щоб збитих російських літаків ставало більше

Про це він написав у телеграм.​​

"Два роки, які перетворили десятирічну війну в наймасштабнішу в Європі з часів Другої світової. Коли багатотисячні колони російських окупантів посунули з усіх напрямків в Україну, коли тисячі ракет і бомб упали на нашу землю, ніхто у світі не вірив, що ми вистоїмо. Ніхто, крім Сил оборони України, які з перших хвилин вступили в бій з ворогом", - йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що ніхто, крім сотень тисяч добровольців, які в перші роки повномасштабної агресії стояли в чергах до військкоматів, крім сотень тисяч, які записані в Сили територіальної оборони з перших днів, крім мільйонів, які силами волонтерів почали безпрецедентну підтримку своєї армії, не вірив, але вірила вся Україна. 

Сирський згадав початок оборони України, зокрема битву за Київ і "втечу окупантів з передмістя столиці під ударами наших захисників", потім звільнення острова Зміїний і поступове очищення Чорного моря від російського металобрухту, потім були Харківська наступальна операція й звільнення Херсона, потім "спроба українського контрнаступу, яка, на жаль, через об'єктивні умови не принесли бажаного результату".

"Сьогодні ми продовжуємо битися з ворогом уздовж всієї лінії фронту. За нашу свободу, за те, щоб кожне українське місто чи село не стало черговою Бучею, Бахмутом чи Авдіївкою, ми платимо найвищу ціну. Гинуть найкращі сині і доньки українського народу! Схиляємо голову перед тими, хто віддав найцінніше - своє життя за Україну. Ми пам'ятаємо! Ми помстимося!" - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Сирський подякував українським захисникам і захисницям, медикам, рятувальникам, волонтерам і всім тим, хто допомагає Силам оборони України наблизити Перемогу. Він також подякував партнерам за допомогу, зазначивши, що кожен снаряд, танк, бронемашина - це насамперед збережені життя українських солдатів.

Головнокомандувач висловив віру, що найближчим часом Україна дасть відповідь російському окупанту в повітрі.

"Палаючих російських літаків стане ще більше. Керівництво держави робить для цього все можливе".

"Сьогодні, як ніколи, ми потребуємо єдності. Переконаний, що в єдності наша перемога. І вона обов'язково буде. Бо світло завжди перемагає темряву! Слава Україні! Героям слава!" - резюмував Сирський.

  • З початку повномасштабного вторгнення, з 24 лютого 2022 року, у столиці України внаслідок ворожих дій Росії загинули майже 200 цивільних жителів, 6 із них діти.
Теги:
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Олександр Сирський
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