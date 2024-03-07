Парламент Швейцарії підтримав збільшення зусиль уряду із розмінування України
Обидві палати швейцарського парламенту підтримали пропозицію Соціал-демократичної партії, яка закріплює зобов’язання Швейцарії сприяти розмінуванню України
Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на Swissinfo.
Пропозиція Соціал-демократичної партії Швейцарії закликає департамент із питань оборони розробити міжнародну програму з розмінування у співпраці з організаціями, що працюють у зонах бойових дій.
У пропозиції також міститься заклик до Федеральної ради Швейцарії надати "значну фінансову та кадрову підтримку" цій програмі.
Федеральна рада погодилася з пропозицією та зазначила, що Швейцарія вже бере активну участь у розмінуванні України, зокрема через гуманітарну допомогу, фінансування обладнання та навчальні курси, які організував Женевський центр гуманітарного розмінування (GIHCD).
У понеділок, 4 березня, пропозицію соціал-демократів схвалила нижня палата парламенту Швейцарії.
Тепер його підтримав профільний комітет верхньої палати, водночас додавши пункт про пріоритетне фінансування швейцарських компаній, які працюють у сфері розмінування. Тепер нижня палата – Національна рада – має ухвалити додаткове рішення щодо цієї пропозиції.
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