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Парламент Швейцарії підтримав збільшення зусиль уряду із розмінування України

7 березня, 2024 четвер
01:24
Війна з Росією Швейцарія

Обидві палати швейцарського парламенту підтримали пропозицію Соціал-демократичної партії, яка закріплює зобов’язання Швейцарії сприяти розмінуванню України

Про це повідомляє "Європейська правда", з посиланням на Swissinfo.

Пропозиція Соціал-демократичної партії Швейцарії закликає департамент із питань оборони розробити міжнародну програму з розмінування у співпраці з організаціями, що працюють у зонах бойових дій.

У пропозиції також міститься заклик до Федеральної ради Швейцарії надати "значну фінансову та кадрову підтримку" цій програмі.

Федеральна рада погодилася з пропозицією та зазначила, що Швейцарія вже бере активну участь у розмінуванні України, зокрема через гуманітарну допомогу, фінансування обладнання та навчальні курси, які організував Женевський центр гуманітарного розмінування (GIHCD).

У понеділок, 4 березня, пропозицію соціал-демократів схвалила нижня палата парламенту Швейцарії.

Тепер його підтримав профільний комітет верхньої палати, водночас додавши пункт про пріоритетне фінансування швейцарських компаній, які працюють у сфері розмінування. Тепер нижня палата – Національна рада – має ухвалити додаткове рішення щодо цієї пропозиції.

  • 26 лютого Швейцарія заявила про намір до літа провести саміт щодо миру в Україні. Кремль відреагував.
  • 5 березня стало відомо, що минулоріч продаж зброї зі Швейцарії впав на чверть: причина в забороні на реекспорт, зокрема в Україну.
Теги:
Швейцарія
допомога Україні
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