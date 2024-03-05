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Минулоріч продаж зброї зі Швейцарії впав на чверть: причина в забороні на реекспорт

5 березня, 2024 вiвторок
15:17
Економіка Швейцарія

У 2023 році швейцарські компанії експортували військові матеріали до 58 країн на суму 696,8 млн франків – це приблизно на 27% менше, однією з причин називають заборону на реекспорт в Україну

Про це повідомляє "Радіо Свобода", з посиланням на уряд Швейцарії.

За повідомленням, п’ятіркою основних країн-покупців були Німеччина з поставками на суму 168,5 млн франків, Данія з 73,6 млн, США з 54,3 млн, Саудівська Аравія з 53,3 млн і Румунія з 39,7 млн франків.

За категоріями проданої Швейцарією військової техніки у 2023 році майже 42% – це боєприпаси та комплектуючі, 20,2% – бронетехніка, 9,2% – системи управління вогнем та пов’язані з ними компоненти.

В уряді не називають причину падіння експорту минулого року, але промислова асоціація Swissmem заявила, що заборона Швейцарії на реекспорт зброї зіграла свою роль.

"Деякі компанії втратили замовлення через занепокоєння швейцарськими правилами, тоді як інші розглядають можливість інвестувати тут менше", – сказав агенції Reuters директор Swissmem Штефан Брупбахер перед публікацією цих даних.

Брупбахер сказав, що "догматичне тлумачення" нейтралітету блокує реекспорт швейцарської зброї та боєприпасів, які інші країни купували багато років тому, причому багато країн не розуміють позицію Швейцарії.

У 2022 році Іспанії, Данії та Німеччині було відмовлено у дозволі на реекспорт озброєнь в Україну, що погіршило відносини та викликало занепокоєння швейцарської збройової промисловості, яка включає транснаціональні компанії Lockheed Martin і Rheinmetall, а також низку менших компаній.

Швейцарія застосовує закон нейтралітету у відносинах між Росією та Україною після російської анексії Криму в 2014 році. Це залишається актуальним під час нинішньої військової агресії Росії проти України.

Відповідно до принципу рівного ставлення до закону про нейтралітет, Швейцарія не може погодитися на прохання про передачу військових матеріалів швейцарського походження Україні, доки остання бере участь у міжнародному збройному конфлікті.

Незважаючи на нейтралітет, Швейцарія є великим постачальником зброї.

  • У жовтні 2022 року Швейцарія заявила, що зберігає нейтральний статус і не планує відмовлятися від нього через агресію РФ проти України.
  • Також у травні 2023 року уряд Швейцарії повідомив про плани приєднатися до військових проєктів ЄС, попри нейтралітет
  • 2 червня парламент Швейцарії проголосував проти закону, який дозволяв би третім країнам передавати в Україну їхню зброю.
  • У грудні парламент Швейцарії дозволив уряду схвалювати експорт зброї у виняткових випадках.

Теги:
Швейцарія
зброя для України
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