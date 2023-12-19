Парламент Швейцарії дозволив уряду схвалювати експорт зброї у виняткових випадках

Про це повідомляє Swissinfo.

"Уряду Швейцарії було надано більше гнучкості, коли справа доходить до схвалення експорту військових матеріалів. Обидві палати парламенту погодилися дозволити уряду відступати від попередніх обмежень на такий експорт у виняткових випадках", - ідеться в матеріалі.

Зазначено, що в парламенті, всупереч опозиції лівих партій, у тому числі соціал-демократів та зелених, правоцентристська коаліція схвалила поправку до закону про військові матеріали. Таким чином, до нього буде додано нову статтю 22b. Вона передбачає, що в майбутньому уряд має право відхилятися від попередніх критеріїв ліцензування експорту військової техніки за кордон у виняткових випадках. Проте водночас потрібно зберігати захист зовнішньої політики або політики безпеки Швейцарії.

Противники цієї поправки кажуть, що два роки тому парламент виключив статтю 22b із контрпропозиції уряду до народної ініціативи "Проти експорту зброї до країн громадянської війни". Це стало вирішальним фактором для відкликання цієї петиції про референдум. Вони стверджують, що запровадження статті 22b зараз є "недемократичним".