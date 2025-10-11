Партизани "Атеш" допомогли зірвати наступ російських військ під Вовчанськом

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

Згідно з повідомленням, агенти, які діяли всередині 82-го мотострілецького полку Збройних сил РФ, надали координати розміщення російської артилерії, бронетехніки та місць зосередження особового складу в лісовому масиві поблизу міста.

Передана інформація включала розташування вогневих точок, маршрути підвезення боєприпасів і графік зміни підрозділів.

Завдяки цим даним українські військові змогли заздалегідь укріпити оборону та завдати попереджувальних ударів. В результаті сплановане окупантами наступ було зірвано ще до його початку.

""Атеш" вкотре доводить ефективність нашої роботи. Навіть в елітних підрозділах ворожої армії є ті, хто готовий допомогти Україні за справедливу винагороду", - підсумували в партизанському русі.