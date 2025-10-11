Партизани "Атеш" допомогли зірвати наступ російських військ під Вовчанськом
Партизани руху "Атеш" передали українським військовим розвіддані про підготовку російського наступу під Вовчанськом, що дозволило Силам оборони зірвати атаку ще до її початку
Про це інформує партизанський рух "Атеш".
Згідно з повідомленням, агенти, які діяли всередині 82-го мотострілецького полку Збройних сил РФ, надали координати розміщення російської артилерії, бронетехніки та місць зосередження особового складу в лісовому масиві поблизу міста.
Передана інформація включала розташування вогневих точок, маршрути підвезення боєприпасів і графік зміни підрозділів.
Завдяки цим даним українські військові змогли заздалегідь укріпити оборону та завдати попереджувальних ударів. В результаті сплановане окупантами наступ було зірвано ще до його початку.
""Атеш" вкотре доводить ефективність нашої роботи. Навіть в елітних підрозділах ворожої армії є ті, хто готовий допомогти Україні за справедливу винагороду", - підсумували в партизанському русі.
- На початку тижня українські прикордонники відбили масований штурм російських військ на Вовчанському напрямку, знищивши ворожу техніку та мотоцикли за допомогою ударних безпілотників.
