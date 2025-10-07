Українські прикордонники зупинили масований штурм росіян на Вовчанському напрямку

Про це інформує Державна прикордонна служба України (ДПСУ).

Згідно з повідомленням, окупанти наступали піхотою, використовуючи мотоцикли та кілька бойових машин типу МТЛБ.

Під час бою українські військові застосовували ударні та FPV-дрони, знищивши кілька одиниць техніки та мотоциклів противника. Втрати російських військ уточнюються.

"Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", - наголосив в ДПСУ.