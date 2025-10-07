Українські прикордонники зупинили масований штурм росіян на Вовчанському напрямку
Українські прикордонники відбили масований штурм російських військ на Вовчанському напрямку, знищивши ворожу техніку та мотоцикли за допомогою ударних безпілотників
Про це інформує Державна прикордонна служба України (ДПСУ).
Згідно з повідомленням, окупанти наступали піхотою, використовуючи мотоцикли та кілька бойових машин типу МТЛБ.
Під час бою українські військові застосовували ударні та FPV-дрони, знищивши кілька одиниць техніки та мотоциклів противника. Втрати російських військ уточнюються.
"Державна прикордонна служба України ефективно захищає державний кордон та є невіддільною складовою Сил оборони України", - наголосив в ДПСУ.
- Днем раніше українські прикордонники зупинили спробу російських військ прорвати оборону в районі Костянтинівки Донецької області за допомогою безпілотників.
