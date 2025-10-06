Українські прикордонники дронами відбили ворожий штурм Костянтинівки
Українські прикордонники зупинили спробу російських військ прорвати оборону в районі Костянтинівки Донецької області за допомогою безпілотників
Про це проінформувала Державна прикордонна служба України (ДПСУ).
Згідно з повідомленням, окупанти, скориставшись погіршенням погодних умов, спробували атакувати місто, залучивши важку бронетехніку.
Однак оператори ударних безпілотників підрозділу "Фенікс" успішно відпрацювали всі цілі, зупинивши наступ ворога.
"Ударів по техніці противника було завдано на початку штурму, після чого важкі бомбери добили бронетехніку, що зупинилася в полях Донеччини", - зазанчили в ДПСУ.
В результаті операції було знищено танк, дві бойові броньовані машини та одну бойову машину піхоти. Крім того, уражено три танки, чотири ББМ, одну бойову машину десанту та бронетранспортер-тягач МТ-ЛБ. Також було знищено гармату, яка забезпечувала прикриття для ворожої атаки.
- 2 жовтня полковник, заступник командира бригади НГУ "Спартан" Владислав Саєнко повідомив, що російська окупаційна армія передислоковує додаткові резерви з Сумського напрямку на Донеччину для підсилення наступальних дій.
