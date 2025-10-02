РФ перекидає резерви з Сумського напрямку для посилення наступу на Донеччині, - полковник ЗСУ Саєнко
Російська окупаційна армія передислоковує додаткові резерви з Сумського напрямку на Донеччину для підсилення наступальних дій
Про це в етері Еспресо розповів полковник, Заступник командира бригади “Спартан” Владислав Саєнко
"Росіяни постійно перекидають додаткові резерви на Донеччину. Постійно їхні підрозділи, які знаходились на Сумському напрямку, перекидають на Донеччину. Вони роблять це для того, щоб збільшити інтенсивність наступальних дій. Їхні подальші спроби просування не зупиняються і тому вони намагаються нарощувати сили та засоби", - розповів Саєнко.
Полковник додав, що через велику кількість особового складу росіянам все ж вдається просуватись на окремих ділянках фронту, хоча ці просування не значні
"Стосовно їхніх планів, то ті плани, які росіяни мали на літню наступальну операцію і початок осені, їм не вдалось виконати. Адже, ЗСУ дуже ефективно відпрацювали, щоб зруйнувати ці плани. Варто зауважити, що маючи ту кількість особового складу й засобів, на окремих ділянках в них все ж є успіхи, хоча й не значні", - додав він.
- У Генштабі ЗСУ повідомили, що від початку четверга 2 жовтня на російсько-українському фронті відбулося 102 бойових зіткнення. На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 27 ворожих атак.
