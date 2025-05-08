Партизани "Атеш" провели диверсію у Московській області: без зв'язку залишились військові об'єкти

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

Вказано, що у Могильцях Московської області партизани знищили обладнання трансформаторної підстанції, яка забезпечувала електро- і телекомунікаційну інфраструктуру регіону.

"У результаті її виведення з ладу виникли перебої зв'язку відразу на низці важливих військових об'єктів, серед яких: 629 зенітний ракетний полк (в/ч 51857), 21 окрема бригада оперативного призначення (в/ч 3641), а також військове містечко, де розміщуються в/ч 20007, 03523 і 51084. Проблеми також зафіксовано в 483 військовому слідчому відділі СК РФ і на розподільчому складі компанії "СберЛогістика", що виконує контракти для міністерства оборони РФ", - йдеться у повідомленні.

Партизани зазначили, що порушення зв'язку та енергопостачання внесло хаос в управління підрозділами, зірвало планування і координацію між військовими об'єктами.