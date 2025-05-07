"Підготовка окупантів і випробування ракет": партизани розвідали полігон в Астраханській області
Партизанський рух "Атеш" провів розвідку на Ашулукському полігоні в Астраханській області. Це один з найбільших навчальних військових центрів Росії
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що на Ашулукському полігоні проводять підготовку особового складу Ракетних військ стратегічного призначення та випробування ракетного озброєння, зокрема систем ППО та ударного озброєння.
"Завдяки грамотній роботі наша людина змогла максимально близько підібратися до радіолокаційної станції, зафіксувавши її розташування й активність", - йдеться у дописі.
Під час операції також були зафіксовані перебої в мобільному зв'язку. Це може вказувати, як кажуть партизани, на роботу засобів РЕБ або технічні збої військової інфраструктури.
- 2 травня партизанський рух "Атеш" повідомив, що російські окупаційні війська отримали наказ про повну бойову готовність та реагування на будь-які загрози поблизу Кримського мосту.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.25 Купівля 41.25Продаж 41.77
- EUR Купівля 46.52Продаж 47.2
- Актуальне
- Важливе