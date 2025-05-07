"Підготовка окупантів і випробування ракет": партизани розвідали полігон в Астраханській області

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що на Ашулукському полігоні проводять підготовку особового складу Ракетних військ стратегічного призначення та випробування ракетного озброєння, зокрема систем ППО та ударного озброєння.

"Завдяки грамотній роботі наша людина змогла максимально близько підібратися до радіолокаційної станції, зафіксувавши її розташування й активність", - йдеться у дописі.

Під час операції також були зафіксовані перебої в мобільному зв'язку. Це може вказувати, як кажуть партизани, на роботу засобів РЕБ або технічні збої військової інфраструктури.