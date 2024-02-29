Партизани "Атеш" виявили на аеродромі в Московській області систему ППО "Панцирь-С1"

Про це партизани повідомили у telegram.

"Останнім часом наші агенти активно займаються розвідкою аеродромів на території РФ. Цього разу нашим об'єктом став Чкаловський аеродром у місті Щелково, Московська область", - йдеться у повідоленні.

Зазначається, що цей аеродром є головним аеродромом 1 класу ВПС Росії. На ньому дислокується командування 8-ї авіаційної дивізії особливого призначення.

Як з'ясували партизани, аеродром перебуває під хорошою охороною: навколо нього є багато патрулів і постів, а також системи ППО "Панцирь-С1". Втім, агенти руху вивчили маршрути та порядок зміни чергування. Усю інформацію вони передали компетентним органам.