Партизани "Атеш" виявили на аеродромі в Московській області систему ППО "Панцирь-С1"
Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку аеродрому в Московській області: там вони виявили систему протиповітряної оборони "Панцирь-С1"
Про це партизани повідомили у telegram.
"Останнім часом наші агенти активно займаються розвідкою аеродромів на території РФ. Цього разу нашим об'єктом став Чкаловський аеродром у місті Щелково, Московська область", - йдеться у повідоленні.
Зазначається, що цей аеродром є головним аеродромом 1 класу ВПС Росії. На ньому дислокується командування 8-ї авіаційної дивізії особливого призначення.
Як з'ясували партизани, аеродром перебуває під хорошою охороною: навколо нього є багато патрулів і постів, а також системи ППО "Панцирь-С1". Втім, агенти руху вивчили маршрути та порядок зміни чергування. Усю інформацію вони передали компетентним органам.
- Раніше під час розвідки аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Севастополі партизани зафіксували два радіолокаційні комплекси окупантів і місце стоянки ворожої техніки.
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