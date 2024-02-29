У Севастополі партизани виявили радіолокаційні комплекси окупантів, а також рембазу і місце стоянки техніки, - "Атеш"

Про це повідомляється у телеграм-каналі руху спротиву "Атеш".

"Наші агенти у ході розвідки аеродрому Бельбек виявили два радіолокаційні комплекси 5Н87, які дивляться за повітряним простором над аеродромом та передають всю інформацію засобам ППО. Але як показує практика, радянські комплекси не дуже рятують аеродром від ураження", - зазначають партизани.

Вони повідомили, що детальнішу інформацію вже передали Силам оборони України.