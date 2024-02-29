У Севастополі партизани виявили радіолокаційні комплекси окупантів, а також рембазу і місце стоянки техніки, - "Атеш"
Агенти партизанського руху "Атеш" під час розвідки аеродрому Бельбек у тимчасово окупованому Севастополі зафіксували два радіолокаційні комплекси окупантів, а також рембазу і місце стоянки ворожої техніки
Про це повідомляється у телеграм-каналі руху спротиву "Атеш".
"Наші агенти у ході розвідки аеродрому Бельбек виявили два радіолокаційні комплекси 5Н87, які дивляться за повітряним простором над аеродромом та передають всю інформацію засобам ППО. Але як показує практика, радянські комплекси не дуже рятують аеродром від ураження", - зазначають партизани.
Вони повідомили, що детальнішу інформацію вже передали Силам оборони України.
- 25 лютого стало відомо, що агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували зменшення кількості російських танків на станції у Євпаторії. Це пов’язують із втратами на Запорізькому напрямку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.03 Купівля 38.03Продаж 38.56
- EUR Купівля 41.2Продаж 41.94
- Актуальне
- Важливе