На станції у Євпаторії поменшало російських танків, - "Атеш"
Агенти партизанського руху "Атеш" зафіксували зменшення кількості російських танків на станції у Євпаторії. Це пов’язують із втратами на Запорізькому напрямку
Про це повідомляється у телеграм-каналі руху спротиву "Атеш".
"Наші агенти повідомляють нам про те, що кількість танків на станції Товарна у Євпаторії значно зменшилась. Через дефіцит важкої техніки в їхніх (росіян, - ред.) провальних наступальних операціях на Запорізькому напрямку частина танків, які стояли на станції, вже поїхала на фронт", - йдеться у повідомленні.
Також партизани розповіли, що техніку, яка стояла на станції, встигли зіпсувати, тож її спроможність на полі бою тепер сумнівна.
"Під час перебування техніки в місті наші агенти зуміли її підпсувати, і є дуже велика вірогідність, що в поле вона не вийде, а якщо і вийде, то назад вже не повернеться", - зазначають в "Атеш".
Рух "Атеш"
Це військовий партизанський рух, який діє на території не лише України, а й Росії. Зокрема, агенти руху мобілізуються в армію РФ для підривної діяльності.
Створено рух у вересні 2022 року українцями та кримськими татарами. Велика частина операцій руху зосереджена на півострові Крим. Крім насильницького спротиву, учасники руху активно ведуть пропагандистську діяльність та збирають інформацію про ворога.
- 24 лютого повідомлялося, що в "Атеш" зафіксували, що темношкірі найманці російських терористів прибули в тимчасово окуповані Олешки Херсонської області.
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