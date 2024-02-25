На станції у Євпаторії поменшало російських танків, - "Атеш"

Про це повідомляється у телеграм-каналі руху спротиву "Атеш".

"Наші агенти повідомляють нам про те, що кількість танків на станції Товарна у Євпаторії значно зменшилась. Через дефіцит важкої техніки в їхніх (росіян, - ред.) провальних наступальних операціях на Запорізькому напрямку частина танків, які стояли на станції, вже поїхала на фронт", - йдеться у повідомленні.

Також партизани розповіли, що техніку, яка стояла на станції, встигли зіпсувати, тож її спроможність на полі бою тепер сумнівна.

"Під час перебування техніки в місті наші агенти зуміли її підпсувати, і є дуже велика вірогідність, що в поле вона не вийде, а якщо і вийде, то назад вже не повернеться", - зазначають в "Атеш".

Рух "Атеш"

Це військовий партизанський рух, який діє на території не лише України, а й Росії. Зокрема, агенти руху мобілізуються в армію РФ для підривної діяльності.

Створено рух у вересні 2022 року українцями та кримськими татарами. Велика частина операцій руху зосереджена на півострові Крим. Крім насильницького спротиву, учасники руху активно ведуть пропагандистську діяльність та збирають інформацію про ворога.