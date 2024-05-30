Партизани напоїли отруєною горілкою окупантів у Маріуполі, серед чотирьох померлих є офіцери
Партизанський рух "Атеш"у тимчасово окупованому Маріуполі передав російським військовим "гуманітарну допомогу" з отруєною горілкою. Серед померлих є офіцери
Про це повідомляє "Атеш".
Зазначається, що у "Приморському районному відділенні Маріупольського МУ МВС ДНР" смертельно отруїлися окупанти. Проте РФ намагається всіляко приховати цю інформацію.
"Через депресію на тлі великих втрат і постійного страху прильоту окупанти почали ще більш старанно вживати алкогольні напої, переважно місцевого виробництва, які їм передають як "гуманітарну допомогу", - повідомляють партизани.
Так, внаслідок отруєння померли 4 російські військові, серед них є офіцери.
Водночас агенти продовжують відстежувати пересування особового складу та місця їх скупчень для передачі координат Силам оборони України.
- Активісти партизанського руху "Атеш" зафіксували в тимчасово окупованій Євпаторії розвантаження техніки та вагонів із боєприпасами.
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