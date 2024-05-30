Партизани напоїли отруєною горілкою окупантів у Маріуполі, серед чотирьох померлих є офіцери

Про це повідомляє "Атеш".

Зазначається, що у "Приморському районному відділенні Маріупольського МУ МВС ДНР" смертельно отруїлися окупанти. Проте РФ намагається всіляко приховати цю інформацію.

"Через депресію на тлі великих втрат і постійного страху прильоту окупанти почали ще більш старанно вживати алкогольні напої, переважно місцевого виробництва, які їм передають як "гуманітарну допомогу", - повідомляють партизани.

Так, внаслідок отруєння померли 4 російські військові, серед них є офіцери.

Водночас агенти продовжують відстежувати пересування особового складу та місця їх скупчень для передачі координат Силам оборони України.