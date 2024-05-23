Партизани зафіксували розвантаження техніки та боєприпасів росіян у Євпаторії, - "Атеш"

Про це інформує рух "Атеш".

"У ході розвідки агент нашого руху виявив розвантаження ешелону техніки на товарній станції в Євпаторії. На фото можна помітити БМП-3 і танковий взвод Т-72", - йдеться у повідомленні.

Окрім техніки партизани зафіксували й розвантаження вагонів із боєприпасами та вкотре наголосили, що росіяни намагаються прикриватися цивільними.

"Окупанти прикриваються цивільною інфраструктурою, але ми відслідковуємо переміщення російських військових. Ми точно знаємо, куди потрібно завдати удар, і ділимося цією інформацією з потрібними людьми", - наголосили в "Атеш".