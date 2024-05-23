Партизани зафіксували розвантаження техніки та боєприпасів росіян у Євпаторії, - "Атеш"
Активісти партизанського руху "Атеш" зафіксували в тимчасово окупованій Євпаторії розвантаження техніки та вагонів із боєприпасами
Про це інформує рух "Атеш".
"У ході розвідки агент нашого руху виявив розвантаження ешелону техніки на товарній станції в Євпаторії. На фото можна помітити БМП-3 і танковий взвод Т-72", - йдеться у повідомленні.
Окрім техніки партизани зафіксували й розвантаження вагонів із боєприпасами та вкотре наголосили, що росіяни намагаються прикриватися цивільними.
"Окупанти прикриваються цивільною інфраструктурою, але ми відслідковуємо переміщення російських військових. Ми точно знаємо, куди потрібно завдати удар, і ділимося цією інформацією з потрібними людьми", - наголосили в "Атеш".
- 23 травня повідомлялось, що партизанський рух "Атеш" провів диверсійні дії у Смоленську. Так, партизани послабили російську систему протиповітряної оборони в регіоні.
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