Партизани підірвали залізницю в російському Смоленську, яка веде до авіазаводу, що виготовляє ракети й БПЛА
Агенти руху "АТЕШ" та таємна Організація українців підірвали залізничні колії в Смоленську, які ведуть до авіазаводу. Цей завод виготовляє ракети Х-59 для Міноборони РФ
Про це повідомляє пресслужба "Атеш".
Після проведення диверсії партизани з Організації українців із заводу підтвердили агентам руху "Атеш", що логістика ракет наразі порушена.
За їхніми даними, завод виробляє ракети, БПЛА та іншу техніку.
"Він — стратегічна мета, і ми продовжимо завдавати ударів таким об'єктам. Підприємства ВПК не захищені, збої у виробництві наростатимуть", - йдеться у повідомленні.
- Агент руху "Атеш" з лав російських військовослужбовців передав фотографії та координати розгортання зенітно-ракетної системи "Бук". Сили оборони завдали удару.
