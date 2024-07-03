Партизани розвідали госпіталь у Ставрополі, куди росіяни масово звозять поранених військових із Донеччини
Ворог масово звозить поранених російських військових із Донецької області до клінічного госпіталю у Ставрополі
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
За словами агента, раніше окупанти звозили поранених росіян на військових КАМАЗах, проте зараз через брак техніки вони почали використовувати цивільні автобуси й маршрутки, яких супроводжує воєнна поліція.
Партизан "Атеш" під час спостереження зафіксував, що до госпіталю росіяни привезли до 30 поранених військовослужбовців на рейсовому автобусі.
"Після прискореної реабілітації військовослужбовці повертаються на фронт", - уточнює рух.
- 1 липня повідомлялось, що на базі 810-ї бригади морської піхоти РФ, яка розміщена у тимчасово окупованому Севастополі, підвищили рівень бойової готовності.
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