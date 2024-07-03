Партизани розвідали госпіталь у Ставрополі, куди росіяни масово звозять поранених військових із Донеччини

Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".

За словами агента, раніше окупанти звозили поранених росіян на військових КАМАЗах, проте зараз через брак техніки вони почали використовувати цивільні автобуси й маршрутки, яких супроводжує воєнна поліція.

Партизан "Атеш" під час спостереження зафіксував, що до госпіталю росіяни привезли до 30 поранених військовослужбовців на рейсовому автобусі.

"Після прискореної реабілітації військовослужбовці повертаються на фронт", - уточнює рух.