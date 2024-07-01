В окупованому Севастополі 810-а бригада морської піхоти РФ підвищила рівень бойової готовності, - "Атеш"

Про це інформує рух "Атеш".

Партизани передають, що периметром постійно курсують військові і слідкують за всіма підозрілими людьми.

"Все це говорить про панічні настрої, стах і розуміння того, що дуже скоро всім, хто знаходиться там - доведеться тікати. А от чи багато встигнуть це зробити - велике питання", - кажуть в "Атеш".