В окупованому Севастополі 810-а бригада морської піхоти РФ підвищила рівень бойової готовності, - "Атеш"
На базі 810-ї бригади морської піхоти РФ, яка розміщена у тимчасово окупованому Севастополі, підвищили рівень бойової готовності
Про це інформує рух "Атеш".
Партизани передають, що периметром постійно курсують військові і слідкують за всіма підозрілими людьми.
"Все це говорить про панічні настрої, стах і розуміння того, що дуже скоро всім, хто знаходиться там - доведеться тікати. А от чи багато встигнуть це зробити - велике питання", - кажуть в "Атеш".
- 24 червня стало відомо, що агенти партизанського руху "Атеш" розвідали місце постійної дислокації 810-ї бригади морської піхоти РФ у Козачій Бухті, що в тимчасово окупованому Криму.
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