Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією В окупованому Севастополі 810-а бригада морської піхоти РФ підвищила рівень бойової готовності, - "Атеш"

В окупованому Севастополі 810-а бригада морської піхоти РФ підвищила рівень бойової готовності, - "Атеш"

1 липня, 2024 понедiлок
21:33
Війна з Росією

На базі 810-ї бригади морської піхоти РФ, яка розміщена у тимчасово окупованому Севастополі, підвищили рівень бойової готовності

Зміст

Про це інформує рух "Атеш".

Партизани передають, що периметром постійно курсують військові і слідкують за всіма підозрілими людьми.

"Все це говорить про панічні настрої, стах і розуміння того, що дуже скоро всім, хто знаходиться там - доведеться тікати. А от чи багато встигнуть це зробити - велике питання", - кажуть в "Атеш".

  • 24 червня стало відомо, що агенти партизанського руху "Атеш" розвідали місце постійної дислокації 810-ї бригади морської піхоти РФ у Козачій Бухті, що в тимчасово окупованому Криму.
Теги:
Україна
Росія
Крим
російська армія
окуповані території
окупанти
воєнні злочини Росії
Читайте також:
Богдан Кротевич
30 червня, 2024 неділя
Начштабу "Азова" Кротевич: на ставку верховного головнокомандувача слід запрошувати комбригів
ракети Aster 15
Автор Роман Яворський
30 червня, 2024 неділя
Ефективність 100%: що таке ракети Aster 15, чому вони потрібні Україні й коли Франція та Італія можуть їх передати
1 липня, 2024 понедiлок
Планували захопити Верховну Раду після Дня Конституції: СБУ у Києві затримала групу "громадських активістів"
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.37
    Купівля 40.37
    Продаж 40.9
  • EUR
    Купівля 43.35
    Продаж 44.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
1 липня
21:10
Ексклюзив
Ллойд Остін
США пішли на діалог з Москвою, щоб уникнути прямої війни з РФ, - Мусієнко про телефонну розмову Остіна з Бєлоусовим
20:54
Трамп
Верховний суд США постановив, що Трамп має "частковий імунітет від кримінального переслідування" у справі про штурм Капітолія
20:50
Кіліан Мбаппе та Кевін Де Брюйне (ліворуч), Франція - Бельгія, Євро-2024
Франція перемогла Бельгію та вийшла до чвертьфіналу Євро-2024
20:34
Оновлено
Зеленський зустрівся з конгресменами США: говорили про додаткові Patriot для України
20:19
Володимир Зеленський
"Щоб окупант втрачав більше логістики й техніки": Зеленський анонсував "принципові рішення" для фронту
20:13
Ексклюзив
гроші
Загроза дефолту в Україні є, але це не вигідно нашим кредиторам, - економіст Самойлюк
20:03
Росіяни обстріляли на Харківщині поле стиглої пшениці площею 110 га
20:02
OPINION
Володимир Гевко
Американці зовсім не бояться старих облич
19:53
Роберт Фіцо
Фіцо, ймовірно, матиме проблеми з опорно-руховим апаратом внаслідок замаху, - віцепрем'єр
19:53
Ентоні Блінкен
Блінкен сказав, як США розуміють успіх України
19:47
Ексклюзив
"Побачили і померли": Братчук розповів, як росіяни намагаються штурмувати острови на Дніпрі
19:46
Ексклюзив
Мобілізація, повістки
Мобілізований не потрапить на лінію боєзіткнення раніше, ніж за два місяці, - боєць 60-ї ОМБр Рост
19:43
Оновлено
Удар РФ по Харкову 30 червня 2024 року
Удар РФ по Харкову 30 червня: загиблий працював водієм Нової Пошти, компанія розповіла про стан постраждалих працівників
19:29
Ексклюзив
Марін Ле Пен та Жордан Барделла
Макрон розпустив парламент, щоб дати партії Ле Пен можливість показати свою некомпетентність, - експертка-міжнародниця Гелетій
19:27
Анналена Бербок
"Інвестиція у власну нацбезпеку": Бербок закликала Європу збільшити підтримку України
19:09
Молдова
У Молдові стартували військові навчання за участі резервістів
19:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 859-го дня війни: багатотисячні втрати окупантів у Часовому Ярі, розмінування Чорного моря та найпотужніша кібератака ГУР
18:59
Росіяни понад 15 разів гатили по Нікопольщині з важкої артилерії та БПЛА: пошкоджені приватні оселі
18:50
Аналітика
Чому В’єтнам тяжіє до РФ і чи може Москва отримати від Ханоя зброю для війни в Україні. Пояснюємо
18:41
світло
Укренерго назвало 4 фактори, що впливають на тривалість відключень електроенергії
18:30
Ексклюзив
Керченський міст частіше простоює, ніж працює, - речник УДА "Південь" Братчук про атаки хакерів у Криму
18:22
Завозили бронежилети і шоломи нібито для військових, натомість продавали в магазинах: БЕБ оголосило підозру директору підприємства
18:17
Фінляндія армія танк
Військові бази та зброя: уряд Фінляндії схвалив оборонну угоду зі США
18:11
обмін полоненими 25 червня 2024 року_Валерій Сіверухін
У рамках останнього обміну полоненими 5 українців повернули з території Білорусі, - Юсов
18:02
OPINION
Андрій Магера
Франція: дочекаймось результатів повторного голосування
17:49
телевізор телебачення
КНДР перемкнула трансляцію держмовлення з китайського на російський супутник
17:48
світло
Вимикатимуть три черги одночасно: графіки відключень електроенергії 2 липня діятимуть упродовж усієї доби
17:37
Херсон
Окупанти обстріляли Херсон: поранено двох жінок
17:28
міни, замінований пляж
Понад 144 тис. кв. км в Україні вважаються потенційно замінованими
17:18
В Україну повернули ще трьох викрадених росіянами дітей
Найменшій 8 місяців: Україна повернула 9 дітей з тимчасово окупованих громад Херсонщини
17:13
фейк
"США заборонили надавати "азовцям" зброю або тренувати їх": добірка фейків та маніпуляцій світових ЗМІ за 1 липня
17:07
З Торецька за 3 дні евакуювали 711 жителів, близько 5 тис. залишилось у місті
17:02
Зеленський зустрівся з президентом Світової легкої атлетики Кое: обговрили підтримку українських спортсменів
17:00
Майкл Джексон
Майкл Джексон залишив після себе борг у понад $500 млн, - судова заява
16:58
Оновлено
ЗСУ, військові
На фронті з початку доби відбулося 121 боєзіткнення. Ворог найактивніше тисне на Покровському та ще чотирьох напрямках
16:51
Дмитро Гордон
Військовий суд РФ заочно засудив українського журналіста Дмитра Гордона до 14 років тюрми
16:50
Ексклюзив
Південна Корея провела масштабний військовий парад
Південна Корея може перекинути свої підрозділи до України у випадку появи військових КНДР на полі бою, - військовий експерт Рябих
16:47
тюрма
Шпигувала за локаціями ЗСУ в районі Часового Яру: агентка ФСБ отримала 15 років за ґратами
16:41
В Одесі 17-річна дівчина під час застілля застрелила військового
16:29
Максим Денщік
Убивство посадовця Запорізької міськради: затримано підозрюваного в причетності до злочину
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV