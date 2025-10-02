Партизани розвідали Інформаційно-обчислювальний центр Чорноморського флоту РФ у Севастополі
Агенти партизанського руху "Атеш" провели розвідку Інформаційно-обчислювального центру Чорноморського флоту РФ у Севастополі
Про це йдеться у повідомленні "Атеш" в Telegram.
"Цей центр – мозок і нервова система будь-якої сучасної армії: тут збирають, обробляють і аналізують величезні обсяги даних, забезпечуючи ухвалення рішень на всіх рівнях", - йдеться у повідомленні.
Партизани відмітили, що ІОЦ отримує інформацію від супутників і безпілотників, моделює дії противника, координує роботу різних родів військ і захищає мережі від кібератак.
фото: "Атеш"
фото: "Атеш"
"Агент АТЕШ вивчив систему охорони і графік роботи центру. Імовірно, тут знаходяться системи зберігання даних і потужна комп'ютерна техніка", - додали в партизанському русі.
- Раніше агенти руху "Атеш" здійснили розвідку 758-го Центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Росії у Севастополі. З'ясувалось, що на території бази спостерігається значний дефіцит техніки.
