Партизани розвідали Інформаційно-обчислювальний центр Чорноморського флоту РФ у Севастополі

Про це йдеться у повідомленні "Атеш" в Telegram.

"Цей центр – мозок і нервова система будь-якої сучасної армії: тут збирають, обробляють і аналізують величезні обсяги даних, забезпечуючи ухвалення рішень на всіх рівнях", - йдеться у повідомленні.

Партизани відмітили, що ІОЦ отримує інформацію від супутників і безпілотників, моделює дії противника, координує роботу різних родів військ і захищає мережі від кібератак.

фото: "Атеш"

"Агент АТЕШ вивчив систему охорони і графік роботи центру. Імовірно, тут знаходяться системи зберігання даних і потужна комп'ютерна техніка", - додали в партизанському русі.