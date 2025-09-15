"Атеш" розвідав базу Чорноморського флоту РФ в Севастополі
У Севастополі агенти руху "Атеш" здійснили розвідку 758-го Центру матеріально-технічного забезпечення Чорноморського флоту Росії. З'ясувалось, на території бази спостерігається значний дефіцит техніки
Про це повідомив партизанських рух "Атеш".
Згідно з повідомленням, на території бази майже відсутня військова техніка, а наявні поодинокі машини виглядають неробочими. В "Атеш" вважають це ознакою дефіциту, оскільки російські війська змушені перекидати техніку по всьому Криму, намагаючись уберегти її від ударів українських сил.
В русі пояснили, що 758-й ЦМТО — стратегічний об'єкт, через який Чорноморський флот отримує паливо, боєкомплект і продовольство.
"Без його роботи флот втрачає можливість вести бойові дії. Не випадково склади центру вже ставали цілями атак в районі Сахарної Головки і вулиці Шабаліна. "Атеш" продовжує розвідку. Всі зібрані дані вже передані Силам оборони України. Будь-яка інформація про склади та переміщення техніки має значення" - підсумували в "Атеш".
Координати розвіданого об'єкту – 44.58021, 33.50951.
фото: Атеш
- В ніч на 11 вересня військово-морські сили ЗСУ уразили комунікаційний вузол ЧФ РФ у тимчасово окупованому АР Крим.
