Партизани розвідали пункт дислокації 126-ї окремої бригади берегової охорони ЧФ РФ у Перевальному, що в Криму
Агенти партизанського руху "Атеш" розвідали пункт постійної дислокації 126-ї бригади берегової охорони Чорноморського флоту РФ у Перевальному Сімферопольського району
Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".
Зокрема партизани виявили, що біля військової частини перебуває велика кількість особового складу, більшість - немісцеві.
"Мають акцент і відповідну символіку на формі (імовірно, Татарстан, Чечня, Дагестан). З боку військового містечка розташований КПП, на ньому присутня чергова зміна з двох осіб, посилена нарядом поліції. Вздовж паркану військової частини патрулює військова поліція. Неподалік головного КПП припарковано 15 вантажівок типу КамАЗ", - пишуть в "Атеш".
Також активісти дізнались, що цей пункт дислокації використовується як перевалочний пункт.
"Більшість військовослужбовців підрозділу орендують житло в самому Перевальному. З вище перерахованого стає зрозуміло, що ППД 126-ї ОБрБО ЧФ РФ на даний момент використовується як перевалочний пункт перед перекиданням особового складу в район ведення бойових дій", - зазначають партизани.
- 14 березня стало відомо, що партизанський рух "Атеш" розвідав склад росіян у тимчасово окупованому Севастополі в Криму.
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