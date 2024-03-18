Партизани розвідали пункт дислокації 126-ї окремої бригади берегової охорони ЧФ РФ у Перевальному, що в Криму

Про це повідомляє рух спротиву "Атеш".

Зокрема партизани виявили, що біля військової частини перебуває велика кількість особового складу, більшість - немісцеві.

"Мають акцент і відповідну символіку на формі (імовірно, Татарстан, Чечня, Дагестан). З боку військового містечка розташований КПП, на ньому присутня чергова зміна з двох осіб, посилена нарядом поліції. Вздовж паркану військової частини патрулює військова поліція. Неподалік головного КПП припарковано 15 вантажівок типу КамАЗ", - пишуть в "Атеш".

Також активісти дізнались, що цей пункт дислокації використовується як перевалочний пункт.

"Більшість військовослужбовців підрозділу орендують житло в самому Перевальному. З вище перерахованого стає зрозуміло, що ППД 126-ї ОБрБО ЧФ РФ на даний момент використовується як перевалочний пункт перед перекиданням особового складу в район ведення бойових дій", - зазначають партизани.