Партизани виявили хаб перекидання боєприпасів у Маріуполі
Активісти партизанського руху "Атеш" виявили у тимчасово окупованому Маріуполі хаб перекидання боєприпасів окупантів
Про це інформує рух "Атеш".
Партизани зазначають, що агент вияви включовий вузол зв’язку окупантів.
"Наш агент проводив розвідку околиць міста для виявлення місць зберігання, завантаження та відвантаження боєприпасів. У результаті спостереження виявив ключовий вузол зв'язку, який послугував зачіпкою для викриття місця дислокації ключових складів. Такі кроки небайдужих людей стають ключовими у боротьбі за свободу та справедливість, даючи надію на швидке звільнення", - йдеться у повідомленні.
- 9 червня повідомлялось, що активісти партизанського руху "Атеш", виявили на Поволжі у Росії військову техніку, яку ворог готує до відправки на Харківський напрямок.
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