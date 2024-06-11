Партизани виявили хаб перекидання боєприпасів у Маріуполі

Про це інформує рух "Атеш".

Партизани зазначають, що агент вияви включовий вузол зв’язку окупантів.

"Наш агент проводив розвідку околиць міста для виявлення місць зберігання, завантаження та відвантаження боєприпасів. У результаті спостереження виявив ключовий вузол зв'язку, який послугував зачіпкою для викриття місця дислокації ключових складів. Такі кроки небайдужих людей стають ключовими у боротьбі за свободу та справедливість, даючи надію на швидке звільнення", - йдеться у повідомленні.