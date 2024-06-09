На Поволжі партизани виявили військову техніку, яку ворог готує до відправки на Харківський напрямок
Активісти партизанського руху "Атеш", виявили на Поволжі у Росії військову техніку, яку ворог готує до відправки на Харківський напрямок
Про це інформує рух "Атеш".
Зокрема, за даними партизанів, серед виявленої техніки самохідні артилерійські установки, вантажівки й танки.
"Наш агент проводить комплексну розвідку цієї військової частини, вивчаючи розміщення ППО і здобуваючи необхідні документи", - йдеться у повідомленні.
- 7 червня стало відомо, що кіберфахівці з партизанського руху "Атеш" отримали у свій доступ документи кримських зрадників зі 126-ї та 810-ї бригад.
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