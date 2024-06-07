Партизани "Атеш" розсекретили імена кримських зрадників зі 126-ї та 810-ї бригад
Кіберфахівці з партизанського руху "Атеш" отримали у свій доступ документи кримських зрадників зі 126-ї та 810-ї бригад
Про це представники руху спротиву "Атеш" пишуть у Telegram-каналі.
Кіберфахівці отримали та опрацювали інформацію від власних джерел з військкомату. Мова йде про паспорти та військові квитки військовослужбовців 126-ї та 810-ї бригад. Серед інших вирізняються документи кримських зрадників, які датуються 2014-м і 2015 роками.
"Цікаво, що саме військовослужбовці 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту скаржаться, що їх продовжують відправляти на передову як покарання до підрозділу "Шторм Z". А Z-жителі Криму продовжують скаржитися на "відновлену" 810-ту бригаду — бійців відправляють на фронт без належного екіпірування", - пише "Атеш".
Партизани наголошують, що отримана інформація допоможе притягти зрадників України до відповідальності.
- Російське міністерство оборони заявило, що вночі 7 червня сили ППО РФ знищили 28 БПЛА над трьома областями, а також над окупованим Кримом та Азовським морем. РосЗМІ кажуть про пошкодження двох РЛС у Криму.
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