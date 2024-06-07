Партизани "Атеш" розсекретили імена кримських зрадників зі 126-ї та 810-ї бригад

Про це представники руху спротиву "Атеш" пишуть у Telegram-каналі.

Кіберфахівці отримали та опрацювали інформацію від власних джерел з військкомату. Мова йде про паспорти та військові квитки військовослужбовців 126-ї та 810-ї бригад. Серед інших вирізняються документи кримських зрадників, які датуються 2014-м і 2015 роками.

"Цікаво, що саме військовослужбовці 126-ї бригади берегової оборони Чорноморського флоту скаржаться, що їх продовжують відправляти на передову як покарання до підрозділу "Шторм Z". А Z-жителі Криму продовжують скаржитися на "відновлену" 810-ту бригаду — бійців відправляють на фронт без належного екіпірування", - пише "Атеш".

Партизани наголошують, що отримана інформація допоможе притягти зрадників України до відповідальності.